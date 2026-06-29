/एक्सप्रेसवे पर सिया ने कैसे गायब किया था केतन का पासपोर्ट? कैब ड्राइवर के बयान ने खोला खौफनाक साजिश का राज

Ketan Agarwal Murder Case: महाराष्ट्र को झकझोर कर रख देने वाले 26 वर्षीय बिजनेसमैन केतन अग्रवाल मर्डर केस में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. ताजा जानकारी के अनुसार, केतन और उसकी मंगेतर को मुंबई एयरपोर्ट छोड़ने वाले कैब ड्राइवर वैभव जाधव ने अब एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया है, जिसने पुलिस की तफ्तीश का रुख पूरी तरह बदल दिया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ड्राइवर ने दावा किया कि 6 जून को जब वे पुणे से मुंबई जा रहे थे, तो सिया गोयल ने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर एक फूड मॉल के पास अचानक गाड़ी रुकवाई. ड्राइवर वैभव जाधव के मुताबिक, गाड़ी रुकने के करीब 10 मिनट बाद सिया वापस आई और मुझसे डिक्की खोलने को कहा.
इसके बाद उसने डिक्की एरिया में रखे अपने पर्स से कोई अनजान चीज निकाली और छुपा ली. जांचकर्ताओं का मानना है कि डिक्की से निकाली गई वह चीज कोई और नहीं, बल्कि केतन अग्रवाल का पासपोर्ट थी, जिसे सिया ने जानबूझकर गायब किया और बाद में नष्ट कर दिया. इस पासपोर्ट के गायब होने की वजह से ही कपल की इंडोनेशिया के बाली में होने वाली प्री-वेडिंग शूट की ट्रिप अचानक कैंसिल हो गई थी, जिसे अब पुलिस लोहागढ़ किले में हुई केतन की हत्या की एक सोची-समझी बड़ी साजिश का हिस्सा मान रही है.
केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने भावुक होते हुए इस पूरी मिस्ट्री पर से पर्दा उठाया. उन्होंने बताया कि 6 जून को जब ये लोग घर से निकले, तो कार में सिर्फ चार लोग थे. सबने गाड़ी में बैठकर अपने पासपोर्ट चेक किए थे. केतन का पासपोर्ट, विदेशी करेंसी, क्रेडिट कार्ड और बाकी कीमती सामान एक ही पाउच में रखे थे, जो गाड़ी के भीतर ही था. लेकिन जैसे ही ये लोग मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे, तो बाकी सबके पासपोर्ट थे, सिर्फ केतन का पासपोर्ट गायब था.
इस वजह से केतन विदेश नहीं जा सका और उसे एयरपोर्ट से अकेले ही वापस लौटना पड़ा. कैब ड्राइवर ने यह भी खुलासा किया कि पुणे से गाड़ी में बैठते वक्त ही सिया बहुत गुस्से में थी और उसने कार में बैठने से मना कर दिया था, जिसके बाद उसके भाई साहिल ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया. रास्ते भर सिया और उसके भाई के बीच भयंकर बहस होती रही. एयरपोर्ट पर उतरने के महज 500 मीटर बाद केतन का फोन आया कि उसका पासपोर्ट गाड़ी में गिर गया है, लेकिन वीडियो कॉल पर पूरी कैब छान मारने और खुद केतन और साहिल द्वारा गाड़ी की तलाशी लेने के बाद भी वहां कुछ नहीं मिला था.
पुणे रूरल पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की कड़ियों को जोड़ने के लिए रविवार सुबह ठीक 6:30 बजे मुख्य आरोपी सिया गोयल को साथ लेकर लोहागढ़ किले में क्राइम सीन को री-क्रिएट किया. पुलिस ने वहां एक डमी (मानव पुतले) का इस्तेमाल किया. पुलिस अधिकारियों ने देखा कि 18 जून को किस तरह सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने मिलकर केतन को किले की ऊंची चट्टान से नीचे धक्का देकर मार डाला था. कंक्रीट की दीवारों से डमी को नीचे फेंककर गिरने की पूरी टाइमलाइन और दिशा को दर्ज किया गया.
इस बीच, शनिवार को गहुंजे की बेलमोंडो सोसाइटी में केतन के दोस्तों और परिवार ने एक कैंडललाइट मार्च निकाला. वहां केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने रोते हुए एक इमोशनल अपील की. उन्होंने कहा कि 18 जून को लोहागढ़ किले के आसपास कई पर्यटक और स्थानीय लोग मौजूद थे, जिन्होंने मेरे बेटे को गिरते हुए या वहां हुए झगड़े को देखा था. मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि वे लोग डरें नहीं, सामने आएं और पुलिस की मदद करें ताकि मेरे बेटे को इंसाफ मिल सके. पुलिस फिलहाल सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन से सख्ती से पूछताछ कर रही है.