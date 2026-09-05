/Ketan Agarwal Murder: चेतन-सिया तक सीमित नहीं था केतन का कत्ल... कॉल डेटा से पकड़ा गया तीसरा किरदार कौन?

Ketan Agarwal Murder: पुणे के सनसनीखेज केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस के हाथ एक बड़ा सुराग लगा है. मामले में तीसरे आरोपी की एंट्री हो गई है, जिसकी पहचान मुख्य आरोपी चेतन चौधरी के क्लासमेट रितेश हिंगे के रूप में हुई है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, रितेश को लोहागढ़ किले में रची गई इस खौफनाक साजिश की पहले से पूरी खबर थी और कत्ल के बाद भी मुख्य आरोपी उससे मिला था. पुलिस चेतन चौधरी के मोबाइल फोन के डेटा और कॉल रिकॉर्ड्स को खंगालते हुए रितेश तक पहुंची है. एक लोकल कोर्ट ने उसे 12 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है.
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मुख्य आरोपी चेतन चौधरी और उसकी गर्लफ्रेंड सिया गोयल ने रितेश के साथ मिलकर हत्याकांड की योजना पर डिटेल से चर्चा की थी. चेतन और सिया ने रितेश को 18 जून को अपने साथ लोहागढ़ चलने के लिए कई बार कहा भी था, लेकिन रितेश ने साथ जाने से साफ इनकार कर दिया था. इसके बावजूद, पुलिस को पुख्ता शक है कि उसे इस खौफनाक वारदात के हर पहलू की पूरी जानकारी थी.
डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने चेतन और रितेश के बीच डिलीट किए गए WhatsApp चैट रिकवर किए हैं, जिससे पता चला है कि 18 जून को केतन अग्रवाल की हत्या को अंजाम देने के बाद चेतन चौधरी कथित तौर पर रितेश टच में था और संभवता मिला भी था. इसके अलावा सिया गोयल भी लगातार उसके संपर्क में बनी हुई थी.
हिरासत में लिया गया रितेश हिंगे मूल रूप से महाराष्ट्र के बीड जिले का रहने वाला है और वह पुणे के बालेवाड़ी स्थित एक निजी कंपनी में नौकरी करता है. जांच में पता चला है कि वह मई के आखिरी हफ्ते से ही चेतन चौधरी के लगातार संपर्क में था. फिलहाल पुलिस रितेश से गहन पूछताछ कर रही है.
पुलिस अब इस बात की तहकीकात कर रही है कि इस खौफनाक साजिश में पकड़े गए युवक का रोल कितना गहरा था और सब कुछ जानते-बूझते उसने पुलिस से यह बात क्यों छिपाई? नई गिरफ्तारी से साफ हो गया है कि यह कत्ल सिर्फ दो लोगों का काम नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक पूरा सिंडिकेट और सोची-समझी साजिश काम कर रही थी.
18 जून को पुणे के लोहागढ़ किले में 26 साल के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की पहाड़ी से गिरकर संदिग्ध मौत हो गई थी. शुरुआत में इसे हादसा माना जा रहा था, लेकिन पुलिस जांच में एक खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ. पुलिस ने जांच में पाया था कि केतन की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उनकी अपनी मंगेतर सिया गोयल ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर की थी.
केतन और सिया की सगाई इसी साल फरवरी में हुई थी और नवंबर में दोनों की शादी तय थी. शादी से पहले ही रास्ते से हटाने के लिए सिया ने केतन को ट्रेकिंग के बहाने लोहागढ़ बुलाया और चेतन के साथ मिलकर उन्हें पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया. पुलिस दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और फिलहाल दोनों जेल में हैं.