/केतन अग्रवाल हत्याकांड में नया खुलासा, क्या थी आरोपी चेतन की 10 घंटे ऑफलाइन रहने वाली प्लानिंग?

Ketan Agrawal Murder Case: पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है. इस मामले में कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जो वास्तव में हैरान करने वाले हैं. पुलिस ने जांच में पाया है कि 18 जून को चेतन चौधरी ने कम से कम 10 घंटे तक अपने मोबाइल का डेटा बंद रखा. यानी मोबाइल को इंटरनेट से दूर रखा.
पुलिस का मानना है कि चेतन चौधरी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए ऐसा काम किया. चेतन की ओर से विशेष प्लानिंग के तहत अपनी लोकेशन छिपाने और डिजिटल निगरानी से बचने के लिए यह कदम उठाया गया रहा होगा. हालांकि, विस्तृत जांच की जा रही है.
पुलिस ने जांच में पाया चेतन चौधरी ने 18 जून की सुबह करीब 7 बजे अपने मोबाइल का इंटरनेट बंद कर दिया. इसके बाद करीब शाम पांच बजे उसने डेटा ऑन किया. 18 जून को 640 मिनट तक पूरी तरीके ऑफलाइन रहा. जांच एजेंसियों ने पाया कि बहुत हद तक संभव है कि चेतन ने काफी पहले से योजना बनाई रही होगी.
वहीं, जांच कर रहे अधिकारियों ने पाया कि चेतन अपना मोबाइव फोन अपनी ही दुकान पर छोड़कर गया था अपने एक कर्मचारी का फोन अपने साथ लेकर गया था. चेतन ने यह प्लानिंग इसलिए बनाई, जिससे उसकी असली लोकेशन न ट्रैक की जा सके.
केतन हत्याकांड के आरोपी चेतन अग्रवाल की यह प्लानिंग उस वक्त उलटी पड़ गई, जब जांच अधिकारियों ने देखा फोन इतने लंबे समय तक ऑफलाइन है. पुलिस ने पाया कि इससे पहले कभी भी इतने लंबे समय तक फोन ऑफलाइन नहीं रहा. बाद में पुलिस ने डिजिटल साक्ष्य जुटाए और घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ते हुए पाया कि यह सोची-समझी साजिश के तहत किया गया था.
गौरतलब है कि पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या कथित तौक पर उनकी ही मंगेतर और उसके प्रेमी ने लोहगढ़ किले की चट्टानों से धक्का देकर की थी. 18 जून को केतन अग्रवाल और उनकी मंगेतर घूमने के लिए लोहगढ़ किला गए, जहां पर ऊंचाई पर पहुंचने के बाद केतन की मंगेतर सिया ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उन्हें धक्का दे दिया. शुरुआत में इस घटना को सामान्य हादसा देने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में पुलिस ने जांच में पाया कि केतन की हत्या की गई थी.