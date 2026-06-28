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केतन अग्रवाल हत्याकांड में नया खुलासा, क्या थी आरोपी चेतन की 10 घंटे ऑफलाइन रहने वाली प्लानिंग?

केतन अग्रवाल हत्याकांड मामले की जांच कर रही पुलिस ने पाया कि मुख्य आरोप चेतन चौधरी ने घटना वाले दिन करीब 10 घंटे तक अपने मोबाइल फोन को इंटरनेट से दूर रखा. पूरी प्लानिंग के तहत चेतन की ओर से ऐसा किया गया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 28, 2026, 09:54 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 09:56 PM IST
केतन अग्रवाल हत्याकांड में नया खुलासा, क्या थी आरोपी चेतन की 10 घंटे ऑफलाइन रहने वाली प्लानिंग?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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