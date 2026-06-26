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केतन केस: 'घटना सोच के परे'- सीएम फडणवीस, सिया ने अब बताया क्यों नहीं तोड़ पाई थी शादी?

केतन अग्रवाल हत्याकांड मामले में जांच जारी है. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए खुलासे हो रहे हैं. इस हत्याकांड पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की पहली टिप्पणी सामने आई है. उन्होंने केतन अग्रवाल की हत्या पर हैरानी जताई.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 26, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:19 PM IST
केतन केस: 'घटना सोच के परे'- सीएम फडणवीस, सिया ने अब बताया क्यों नहीं तोड़ पाई थी शादी?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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