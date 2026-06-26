केतन केस: 'घटना सोच के परे'- सीएम फडणवीस, सिया ने अब बताया क्यों नहीं तोड़ पाई थी शादी?

Ketan Agrawal Murder Case: पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी चेतन अग्रवाल की हत्या ने देश को झकझोर कर रख दिया. एक नए पवित्र रिश्ते की शुरुआत होने से पहले ही किसी घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया और एक घर तबाह हो गया. इस हत्याकांड पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने केतन अग्रवाल की हत्या पर हैरानी जताई है और कहा कि समाज को इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमें एक ऐसा माहौल विकसित करना चाहिए, जिससे बच्चे ऐसी क्रूर सोच में न पड़ें.
दरअसल, कारोबारी केतन अग्रवाल की पुणे के पास लोहगढ़ किले से गिरने के बाद मौत हो गई थी. इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच में पाया कि केतन की मंगेतर और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने मिलकर उनकी हत्या की है. फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया. शुरुआती जांच में पाया गया कि सिया किसी भी स्थिति में केतन से शादी नहीं करना चाहती थी.
महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह बेहद चौंकाने वाली घटना है, कुछ ऐसा जो सोच से परे है. यह ऐसी घटना है जो हमें, एक समाज के तौर पर, गंभीरता से सोचने पर मजबूर करती है. पढ़े-लिखे और अच्छे-खासे परिवारों के बच्चों में ऐसी बुरी और विनाशकारी सोच क्यों पनपती है? इस सोच के पीछे क्या कारण हैं? हमें इस पर गहराई से सोचने की जरूरत है.
इसके साथ ही सीएम ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि इस घटना को केवल एक अपराध के तौर पर न देखें, बल्कि सामाजिक नजरिए से भी देखें. समाज को इस बात पर विचार करना चाहिए कि कैसा माहौल और सिस्टम बनाया जाए, ताकि इतनी कम उम्र में बच्चों में ऐसी क्रूर और बदले की भावना वाली सोच न पनपे.
केतन अग्रवाल मर्डर केस की जांच में एक नया मोड़ सामने आया है. जांच कर रहे अधिकारियों ने पाया कि सिया गोयल के प्रेमी चेतन चौधरी ने ही केतन की हत्या के लिए मजबूर किया था. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जांच में पाया गया कि चेतन ने ब्लैकमेल करते हुए सिया पर दबाव बनाया.
चेतन ने कहा कि अगर उसकी प्रेमिका सिया इस हत्याकांड में शामिल नहीं होती है, तो वह अग्रवाल परिवार के सामने इस रिश्ते के बारे में बता देगा. सिया को ब्लैकमेल करने के लिए चेतन ने वीडियो और कॉल रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल किया.
बताया जा रहा है कि पुलिस की पूछताछ में मुख्य आरोपी सिया ने बताया कि उसने अपने मंगेतर केतन अग्रवाल से कहा था कि वह शादी नहीं करना चाहती, लेकिन केतन इस शादी को रद्द करने लिए तैयार नहीं था. सिया ने जांच कर रहे अधिकारियों को बताया कि वह काफी पहले से चेतन के साथ रिश्ते में थी.
सिया का दावा है कि उसने केतन के सामने शादी नहीं करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन केतन ने कहा था कि उसका परिवार काफी प्रभावशाली है और शादी से वह बच नहीं पाएगी. हालांकि, सिया के इस नए दावे की जांच जारी है.