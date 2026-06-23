Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /केतन हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे, पूछताछ में सिया-चेतन को रत्तीभर पछतावा नहीं, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस

केतन हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे, पूछताछ में सिया-चेतन को रत्तीभर पछतावा नहीं, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस

Ketan Agrawal Murder: केतन हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस टीम लगातार हो रहे खुलासों से हैरान है. पीड़ित परिवार की मांग स्वीकार करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद उज्ज्वल निकम को इस मामले में विशेष सरकारी वकील नियुक्त करने का फैसला लिया गया है.

Written ByShwetank Ratnamber
Published: Jun 27, 2026, 12:14 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 12:14 AM IST
केतन हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे, पूछताछ में सिया-चेतन को रत्तीभर पछतावा नहीं, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस
Image Credit: file photoSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Shwetank Ratnamber

Shwetank Ratnamber

'श्वेतांक रत्नाम्बर वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 22 वर्षों से ज्यादा का व्यापक अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय (देश-दुनिया) खबरों की डेस्क पर कार्यरत हैं. समसामयिक मुद्दों, वैश्विक राजनीति और कूटनीति पर गहरी समझ रखने वाले श्वेतांक जटिल अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों और राजनीतिक समीकरणों का सटीक विश्लेषण करने के विशेषज्ञ हैं.

Zee News डिजिटल से पहले उन्होंने ज़ी मीडिया नेटवर्क के ग्लोबल न्यूज़ चैनल 'WION' के साथ काम किया है. इस दौरान उन्होंने 'Gravitas', 'The West Asia Post' और 'One Africa' जैसे कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्राइम-टाइम शोज़ के हिंदी प्रोडक्शन और इंटरप्रिटेशन में अहम भूमिका निभाई. 2004 से शुरू हुए अपने पत्रकारिता करियर में श्वेतांक ने रिपोर्टिंग और एंकरिंग के साथ-साथ चार लोकसभा और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की व्यापक ग्राउंड कवरेज की है. 

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI), नई दिल्ली से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा के बाद मास कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल करने वाले श्वेतांक लंबे समय से 'प्रेस क्लब ऑफ इंडिया' (PCI) के सम्मानित सदस्य हैं.

आप श्वेतांक रत्नाम्बर से सीधे shwetank.ratnamber@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर), मेटा (फेसबुक) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.'

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
फरीदाबाद में बड़ी कार्रवाई, 1.81 करोड़ के प्रोजेक्ट में देरी पर XEN सस्पेंड
Haryana news52 min ago
2
RD Burman59 min ago
3
DNA1 hr ago
4
Jammu Kashmir1 hr ago
5
Singer Alka Yagnik1 hr ago