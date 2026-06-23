/केतन हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे, पूछताछ में सिया-चेतन को रत्तीभर पछतावा नहीं, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस

Ketan Agrawal Murder Case: पुणे के बहुचर्चित हाई-प्रोफाइल उद्योगपति केतन हत्याकांड में नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं. खासतौर पर सिया और चेतन से पुलिस की पूछताछ में नई जानकारियां सामने आ रही हैं. हालांकि, जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों आरोपियों के व्यवहार में अब तक अपनी कथित करतूत को लेकर किसी तरह का पछतावा दिखाई नहीं दिया है. पुणे पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान दोनों आरोपी बेहद शांत तरीके से सवालों के जवाब दे रहे हैं. हालांकि, जांच एजेंसी उनके किसी भी बयान पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं कर रही है.
पुलिस का कहना है कि जिस तरीके से कथित तौर पर हत्या को अंजाम दिया गया और उसके बाद भी आरोपियों के हाव-भाव सामान्य बने हुए हैं, उसे देखते हुए जांच अधिकारी हर दावे और हर बयान का स्वतंत्र रूप से सत्यापन कर रहे हैं. पुलिस को आशंका है कि आरोपी जांच को भटकाने की कोशिश भी कर सकते हैं, इसलिए किसी भी पहलू को बिना जांचे नहीं छोड़ा जा रहा.
जांच के दौरान यह बात भी सामने आई है कि सिया ने कथित तौर पर यह दावा किया है कि केतन के सिर पर बाल कम होने को लेकर भी विवाद होता था और इसे भी घटना की एक वजह बताया गया है. हालांकि, पुलिस इस दावे को फिलहाल ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही है. जांच अधिकारियों का मानना है कि यह जांच को गुमराह करने की कोशिश भी हो सकती है. इसलिए पुलिस इस पहलू की भी अलग से पुष्टि कर रही है.
इस बीच, मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने का फैसला लिया है. साथ ही, पीड़ित परिवार की मांग स्वीकार करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद उज्ज्वल निकम को इस मामले में विशेष सरकारी वकील नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है. मुख्यमंत्री ने स्वयं उज्ज्वल निकम से बातचीत कर उन्हें यह मुकदमा अपने हाथ में लेने का अनुरोध किया है. सरकार के इस फैसले के बाद अब मामले की सुनवाई तेज गति से आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है.
वहीं केतन के पिता का आरोप है कि यह हादसा नहीं, बल्कि पहले से रची गई सोची समझी साजिश थी. उनका आरोप ये भी है कि 18 जून को सिया गोयल जन्मदिन मनाने के बहाने केतन को किले पर ले गई थी. आपको बताते चलें कि परिवारवालों का आरोप है कि 14 जून को भी सिया ने केतन को धक्का देकर मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया था. मामले की जांच जारी है.