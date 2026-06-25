Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /केतन हत्याकांड में खुलने लगे गुप्त धागे, चेतन-सिया एक दूसरे पर लगा रहे हत्या का आरोप; खत्म हो गया मोहब्बत वाला खेल!

केतन हत्याकांड में खुलने लगे 'गुप्त' धागे, चेतन-सिया एक दूसरे पर लगा रहे हत्या का आरोप; खत्म हो गया मोहब्बत वाला खेल!

Pune Murder Case: पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड मामले में जांच जारी है. इस बीच एक नया खुलासा हुआ है. मामले की जांच कर रही पुलिस ने जैसे ही चेतन और सिया का आमना सामना कराया, दोनों ने हत्या का आरोप एक दूसरे पर लगाना शुरू कर दिया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 25, 2026, 07:28 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:28 PM IST
केतन हत्याकांड में खुलने लगे 'गुप्त' धागे, चेतन-सिया एक दूसरे पर लगा रहे हत्या का आरोप; खत्म हो गया मोहब्बत वाला खेल!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
शादी का पूरा सोना बेचकर महिला ने खरीद डाले Hermes के महंगे बैग! वजह जान चौंक जाएंगे
albino Hermes bags50 min ago
2
Jammu-kashmir51 min ago
3
ind w vs ban w1 hr ago
4
DNA Longevo Project1 hr ago
5
Ketan Agrawal Murder Case1 hr ago