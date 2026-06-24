Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /केतन जिंदा है..., जब इतना सुनते ही कांपने लगी सिया; ZEE NEWS को पुलिस वाले ने क्या-क्या बताया?

'केतन जिंदा है...', जब इतना सुनते ही कांपने लगी सिया; ZEE NEWS को पुलिस वाले ने क्या-क्या बताया?

केतन अग्रवाल हत्या मामले में पुलिस की जांच जारी है. इस घटना से संबंधित साक्ष्य और शुरुआती जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, उससे साफ है कि सिया ने सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया. साथ ही उसे किसी बात का दुख नहीं था.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 24, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:48 PM IST
'केतन जिंदा है...', जब इतना सुनते ही कांपने लगी सिया; ZEE NEWS को पुलिस वाले ने क्या-क्या बताया?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'वे कभी पसंद नहीं करेंगे', रजनीकांत ने बताया क्यों पब्लिक में ज्यादा नहीं देते स्पीच
actor Rajinikanth27 min ago
2
chhattisgarh news27 min ago
3
India's First Private Gold Mine27 min ago
4
love31 min ago
5
maya city35 min ago