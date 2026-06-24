इसी साल फरवरी में केतन अग्रवाल और सिया गोयल की पुणे में धूमधाम से सगाई हुई.

31 मई 2026 को पहली बार केतन और सिया लोहगढ़ फोर्ट घूमने गए थे. इसी दिन सिया ने अपने प्रेमी चेतन से मुलाकात भी की और केतन को मारने की प्लानिंग की.

4 जून को सिया फिर से केतन के साथ लोहगढ़ जाने के लिए जिद पर बैठी थी.

केतन और उसकी बहन, सिया और उसका भाई घर से मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकले, जहां से उन्हें बाली तक सफर तय करना था.

रिपोर्ट्स के अनुसार, केतन ने प्री वेडिंग पार्टी और सिया का जन्मदिन बाली में मानाने का प्लान किया था.

हालांकि, केतन का पासपोर्ट घर से मुंबई जाने के रास्ते में ही खो गया. जांच में पाया गया है कि सिया ने ही पासपोर्ट चुराकर होटल के वॉशरूम में फ्लश कर दिया था. इस कारण सभी को बाली का प्लान कैंसिल करना पड़ा.

14 जून को सिया केतन को लेकर फिर लोहगढ़ किला गाई, इस दिन सिया ने खुद केतन को धक्का दिया, लेकिन केतन पेड़ का सहारा लेकर बच गया. हालांकि, बाद सिया ने कहा कि उसके पास सांप था और इस कारण उसने धक्का दिया था.

18 जून को सिया ने फिर केतन से लोहगढ़ जाने को कहा. 19 जून को सिया का जन्मदिन था और इसी का बहाना बनाकर बर्थडे पार्टी मनाने के लिए केतन को वहां लेकर गई.

केतन के पिता के मना करने पर सिया ने केतन की मां को वीडियो कॉल किया और जिद करने लगी, जिसके बाद केतन का परिवार मान गया.

18 जून को सिया और केतन फिर से लोहगढ़ गए. 19 जून को केतन के परिवार वालों ने सिया के लिए महाबलेश्वर के एक बड़े रिजॉर्ट में बर्थडे पार्टी की बुकिंग की थी.

18 जून को ही सिया के प्रेमी चेतन चौधरी टू व्हीलर से लोहगढ़ फोर्ट के नीचे तक गया. जब केतन और सिया लोहगढ़ किला की चढ़ाई कर रहे थे, तो उनके आगे या पीछे ही वह वॉक करता हुआ सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है.