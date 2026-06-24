पुणे के युवा कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत के मामले में जांच आगे बढ़ने के साथ कई हैरान करने वाले दावे सामने आ रहे हैं. केतन अग्रवाल हत्याकांड मामले में सिया और उसके प्रेमी चेतन को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस बीच ज़ी न्यूज की टीम को एक पुलिस वाले ने घटना के दिन की पूरी बात बताई.
ज़ी न्यूज़ को टीम उन पुलिस वालों तक पहुंची, जो लोहगढ़ पहाड़ी पर बनी चौकी में घटना वाले दिन तैनात थे. स्थानीय चौकी पर तैतात राहुल नाम के एक पुलिसकर्मी ने बताया कि उन्हें सिक्योरिटी गार्ड से जानकारी मिली कि कोई नीचे गिर गया है. पुलिसकर्मी ने बतया कि जानकारी होते ही हम घटनास्थल पर पहुंचे. राहुल के अनुसार, सिया घबराई थी लेकिन रो नहीं रही थी और मदद की गुहार लगा रही थी .
पुलिसकर्मी राहुल के अनुसार, सिया ने ही सबसे पहले केतन के गिरने की जानकारी परिवार को दी, जबकि राहुल ने अपने सीनियर्स को जानकारी दी और एम्बुलेंस को बुलाया. सिया के बताने के बाद पुलिसकर्मी वहां पहुंचे, जहां से केतन गिरा था. राहुल और उनकी टीम ने सिया को सड़क पर खड़ा कर जंगल में गए, ताकि केतन को ढूंढा जा सके. पुलिसकर्मियों ने केतन के शव को देखा और एंबुलेंस का इंतजार करने लगे.
ज़ी न्यूज के कैमरे पर पुलिसकर्मी राहुल ने एक चौंकाने वाली जानकारी साझा की. राहुल ने बताया कि जितने पुलिस कर्मी केतन को देखकर बाहर आए रहे थे, उन सबसे सिया उसका हाल पूछ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं था.
सिर्फ वो डरी हुई थी और कांप रही थी, इसका कारण था कि सभी पुलिस कर्मी सिया को झटका ना लगे इसलिए कह रहे थे कि वो ठीक है जबकि केतन की मौत हो चुकी थी. केतन के ठीक होने की खबर से सिया को डर सता रहा था कि उसकी पोल खुल जाएगी. पुलिस वालों को उस वक्त यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन किसी ने इसपर तत्काल ध्यान नहीं दिया. हालांकि, एडीआर दर्ज करने के साथ परिवार की शिकायत पर छानबीन शुरू कर दी गई
इस मामले की रिपोर्टिंग के दौरान ज़ी न्यूज़ की टीम से बातचीत करते हुए लोहगढ़ क़िला के टिकट काउंटर पर मौजूद सुरक्षा कर्मी ने बताया कि सिया और केतन टिकट खरीदने के लिए ऑनलाइन पेमेंट कर रहे थे, लेकिन इंटरनेट नहीं होने के चलते पेमेंट नहीं हो सकता तो उन्होंने वापसी में पेमेंट करने की बात कही और फिर ऊपर चले गए.
इधर, सिया का प्रेमी चेतन चौधरी ने वर्कआउट का बहाना बनाया और बिना टिकट के ऊपर चला गया और वापसी में पैसे देने की बात कही. बाद में हत्या को अंजाम देने के बाद वह जल्दबाजी में निकल गया और पैसे नहीं दिए.
गौरतलब है कि जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया, उस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही वो ये कि सिया और केतन के पीछे आते हुए चेतन चौधरी कैमरे में कैद हो गया. बता दें कि पुलिस को सिया पर तब और शक हुआ जब अपना मुंह ढके चेतन को सिया ने रुकने का इशारा किया और चेतन तुरंत सीढ़ियो पर बैठ गया.
इसके बाद सिया ने एक और इशारा कर चेतन को आगे बढ़ने के लिए कहा जिसके बाद चेतन, सिया और केतन से आगे निकल गया. वहीं, घटना के तुरंत बाद चेतन लौटता हुआ सीसीटीवी में फिर कैद हुआ जबकि सिया को पुलिस नीचे लेकर आई. इसके बाद पुलिस का शक गहराया और डिजिटल एविडेंस एकत्र करने के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया.
इसी साल फरवरी में केतन अग्रवाल और सिया गोयल की पुणे में धूमधाम से सगाई हुई.
31 मई 2026 को पहली बार केतन और सिया लोहगढ़ फोर्ट घूमने गए थे. इसी दिन सिया ने अपने प्रेमी चेतन से मुलाकात भी की और केतन को मारने की प्लानिंग की.
4 जून को सिया फिर से केतन के साथ लोहगढ़ जाने के लिए जिद पर बैठी थी.
केतन और उसकी बहन, सिया और उसका भाई घर से मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकले, जहां से उन्हें बाली तक सफर तय करना था.
रिपोर्ट्स के अनुसार, केतन ने प्री वेडिंग पार्टी और सिया का जन्मदिन बाली में मानाने का प्लान किया था.
हालांकि, केतन का पासपोर्ट घर से मुंबई जाने के रास्ते में ही खो गया. जांच में पाया गया है कि सिया ने ही पासपोर्ट चुराकर होटल के वॉशरूम में फ्लश कर दिया था. इस कारण सभी को बाली का प्लान कैंसिल करना पड़ा.
14 जून को सिया केतन को लेकर फिर लोहगढ़ किला गाई, इस दिन सिया ने खुद केतन को धक्का दिया, लेकिन केतन पेड़ का सहारा लेकर बच गया. हालांकि, बाद सिया ने कहा कि उसके पास सांप था और इस कारण उसने धक्का दिया था.
18 जून को सिया ने फिर केतन से लोहगढ़ जाने को कहा. 19 जून को सिया का जन्मदिन था और इसी का बहाना बनाकर बर्थडे पार्टी मनाने के लिए केतन को वहां लेकर गई.
केतन के पिता के मना करने पर सिया ने केतन की मां को वीडियो कॉल किया और जिद करने लगी, जिसके बाद केतन का परिवार मान गया.
18 जून को सिया और केतन फिर से लोहगढ़ गए. 19 जून को केतन के परिवार वालों ने सिया के लिए महाबलेश्वर के एक बड़े रिजॉर्ट में बर्थडे पार्टी की बुकिंग की थी.
18 जून को ही सिया के प्रेमी चेतन चौधरी टू व्हीलर से लोहगढ़ फोर्ट के नीचे तक गया. जब केतन और सिया लोहगढ़ किला की चढ़ाई कर रहे थे, तो उनके आगे या पीछे ही वह वॉक करता हुआ सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है.
इसके बाद पहले से की गई प्लानिंग के तहत 18 जून को ही सिया अपने प्रेमी से मिलकर केतन को मौत के घाट उतार दिया. (रिपोर्ट- ज़ी मीडिया)