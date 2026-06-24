Ketan Agrawal Murder Case: सगाई, धोखा और फिर एक खौफनाक मर्डर... पुणे के व्यवसायी केतन अग्रवाल की हत्या केवल एक सामान्य हादसा नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित तरीके से रची गई खौफनाक साजिश का हिस्सा था. इस पूरे घटनाक्रम में दो लोग आरोपी बताए जा रहे हैं, जिसमें केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसका प्रेमी चेतन चौधरी. हलांकि चेतन के पिता ने अपने बेटे को लेकर कुछ और दावा किया है.
पुणे के लोहगढ़ में हुए केतन अग्रवाल हत्याकांड मामले में पुलिस की जांच जारी है. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसने लोगों को चौंका दिया है. इन सबके बीच लोगों के मन में सवाल है कि आखिर चेतन चौधरी कौन है और वह क्या करता है. चेतन के प्यार में सिया इतनी पागल कैसे हो गई कि उसने अपने ही होने वाले पति को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग कर ली.
जबकि दूसरी तरफ चेतन चौधरी के पिता बाबूलाल चौधरी का कहना है कि उन्होंने सिया को पहली बार कल पुलिस स्टेशन में देखा था. उनके मुताबिक, चेतन को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है. वह घर से अपनी मां से यह कहकर निकला था कि उसकी एक मीटिंग है. बाबूलाल चौधरी का कहना है कि उनके सामने ही चेतन ने पुलिस से कहा था कि उसने किसी को धक्का नहीं दिया, वह तो सिर्फ वहां खड़ा था. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें सिया और उसके परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं है. यहां तक कि उन्हें यह भी नहीं मालूम कि उनका घर कहां है.
शुरुआती जांच में पुलिस ने पाया कि सिया और चेतन का रिश्ता करीब एक साल पुराना था. बिजनेस के कारण दोनों की मुलाकात भी हुई थी. जहां सिया बेकरी का कारोबार करती थी, तो चेतन ड्राफ्रूट्स का कारोबार करता था. पुलिस ने दावा किया कि इस खौफनाक साजिश की शुरुआत करीब एक साल पहले होती है. पिछले साल दिवाली पार्टी में सिया और चेतन की मुलाकात हुई. फिर दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और प्यार में बदली.
इससे पहले ही सिया के परिवार ने इसकी सगाई केतन अग्रवाल के साथ फिक्स कर दी थी. परिवार के दवाब में आकर सिया ने केतन से सगाई कर ली. वहीं, चेतन के साथ वह भागकर शादी करने को भी तैयार नहीं थी. सिया का कहना है कि वह परिवार को बदनाम नहीं कर सकती. यही कारण है दोनों ने मिलकर केतन को ही रास्ते से हटाने की प्लानिंग की.
शुरुआती जांच में पुलिस ने पाया कि लोहगढ़ किले में जाने की जिद के कारण 14 जून को हत्या की पहली कोशिश की गई थी. सिया ने उसी दिन केतन को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह झाड़ियों का सहारा लेकर बच गया. बाद में सिया ने कहा कि उसने केतन के पास सांप देखा था, जिससे बचाने के लिए धक्का दिया.
पहले प्रयास में असफल होने के बाद सिया ने 18 जून को अपने प्रेमी की मदद ली और फिर केतन को ऊंचाई वाले इलाके से नीचे धक्का देने में कामयाब हो गई. पुलिस ने बताया कि 18 जून को सिया ने केतन को बर्थडे स्पेशल ट्रेकिंग पर बुलाया. इस दौरान चेतन भी छिपकर आया था.
गौरतलब है कि केतन अग्रवाल लोहगढ़ किले के पहाड़ पर चढ़ रहा था, लेकिन कुछ देर बाद ही वह 400 फीट की गहरी खाई में गिर गया. सिया ने इस दौरान बताया कि फोटो खिंचवाते वक्त केतन का पैर फिसल गया और गिर गया. हालांकि, पुलिस ने जांच में जो पाया वह सिया की कहानी से बिल्कुल अलग था. केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने मिलकर उसे खाई में धकेल दिया. फिलहाल दोने पुलिस की 7 दिन की रिमांड पर हैं.