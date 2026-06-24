जबकि दूसरी तरफ चेतन चौधरी के पिता बाबूलाल चौधरी का कहना है कि उन्होंने सिया को पहली बार कल पुलिस स्टेशन में देखा था. उनके मुताबिक, चेतन को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है. वह घर से अपनी मां से यह कहकर निकला था कि उसकी एक मीटिंग है. बाबूलाल चौधरी का कहना है कि उनके सामने ही चेतन ने पुलिस से कहा था कि उसने किसी को धक्का नहीं दिया, वह तो सिर्फ वहां खड़ा था. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें सिया और उसके परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं है. यहां तक कि उन्हें यह भी नहीं मालूम कि उनका घर कहां है.