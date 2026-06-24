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मैं वहां खड़ा था, मैंने धक्का नहीं दिया... चेतन चौधरी कौन है, पुलिस को उसने क्या बताया?

सिया का कथित प्रेमी पुणे का एक बड़ा ड्राफ्रूट्स कारोबारी है. वह करीब एक साल पहले बिजनेस के सिलसिले में सिया से मिला था. दोनों ने केतन का मर्डर रास्ते से हटाने के लिए किया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 24, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:02 PM IST
मैं वहां खड़ा था, मैंने धक्का नहीं दिया... चेतन चौधरी कौन है, पुलिस को उसने क्या बताया?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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