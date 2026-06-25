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केतन हत्याकांड मामला: आरोपी सिया के पिता को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में कराए गए भर्ती; ICU में चल रहा उपचार

Ketan Agrawal Murder Case: केतन अग्रवाल हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी सिया अग्रवाल के पिता को हार्ट अटैक आया है. सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद उन्होंने पास में रूबी हॉल क्लिनिक में ले जाया गया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 25, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:00 PM IST
केतन हत्याकांड मामला: आरोपी सिया के पिता को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में कराए गए भर्ती; ICU में चल रहा उपचार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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