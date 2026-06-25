Ketan Agrawal Murder Case: पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी सिया गोयल के पिता की तबीयत खराब हो गई है. अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद उन्होंने पास में रूबी हॉल क्लिनिक में ले जाया गया. जहां पर उनका उपचार चल रहा है.
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सिया के पिता को हार्ट अटैक आया है. फिलहाल उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है. माना जा रहा है कि केतन हत्याकांड मामले की चल रही जांच को लेकर वह काफी तनाव में थे. संभव है इस कारण उन्हें अटैक आया है.
केतन हत्याकांड में आरोपी सिया के पिता को आया हार्ट अटैक, अस्पताल में कराया गया भर्ती.#Breaking #KetanCase #Pune #Maharashtra #ZeeNews pic.twitter.com/2giOTTsiuh
— Zee News (@ZeeNews) June 25, 2026
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गुरुवार (25 जून) को सिया के पिता को हार्ट अटैक आया है. इसके बाद अनन-फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बता दें कि सिया इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है और 7 दिन की पुलिस रिमांड पर है.
केतन अग्रवाल की 18 जून को हत्या की गई. शुरुआत में इस मर्डर को एक सामान्य घटना बताने की कोशिश की गई, लेकिन जांच में कुछ और बात सामने आई. पुलिस ने पाया कि केतन की मंगेतर और उसके कथित प्रेमी ने मिलकर रियल एस्टेट व्यवसायी की हत्या की.
गौरतलब है कि इस पूरे मामले की जांच में सबसे पहले पुलिस ने किले के आसपास लगे सभी सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया. रिपोर्ट्स के अनुसार, घटना वाले दिन केतन के चाचा दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक पुलिस के साथ रहे. इस दौरान पुलिस लगातार केतन के स्वभाव, उसकी आदतों और व्यवहार को समझने का प्रयास कर रही थी.
पूछताछ के दौरान पुलिस ने परिवार से यह भी पूछा कि क्या उन्हें किसी पर शक है, लेकिन उन्होंने किसी पर संदेह होने से इनकार कर दिया. पुलिस को शक था कि केतन आखिर 18 दिनों के अंदर 3 बार लोहगढ़ किले पर क्यों गया था. इसी मामले की जांच के लिए पुलिस ने सीसीटीवी की जांच शुरू की.