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सिया के वकील ने उसके ही भाई को भेजा 10 करोड़ नोटिस, केतन हत्याकांड मामले में नया मोड़; अदालत में क्यों हुआ हंगामा?

केतन अग्रवाल मामले में एक नया मोड़ सामने आया है. कोर्टरूम में मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी सिया के मामले का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इसको लेकर बवाल हो गया. दो वकीलों ने अलग-अलग दावा किया, जिसके बाद भारी हंगमा देखने को मिला.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 30, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 03:45 PM IST
सिया के वकील ने उसके ही भाई को भेजा 10 करोड़ नोटिस, केतन हत्याकांड मामले में नया मोड़; अदालत में क्यों हुआ हंगामा?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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