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पीएम मोदी के आवास पर अहम बैठक, केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्‍तार की अटकलें

सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी ने देर रात करीब चार घंटे तक बीजेपी के नेताओं के साथ बड़ी बैठक की. इस दौरान मानसून सत्र समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार और भारतीय जनता पार्टी की नई टीम को लेकर विस्‍तार से चर्चा हुई है.

Written ByNiraj Pandey
Published: Jul 16, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:18 AM IST
पीएम मोदी के आवास पर अहम बैठक, केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्‍तार की अटकलें

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Niraj Pandey

Niraj Pandey

जी न्यूज में बतौर डिप्टी एडिटर पोलिटिकल अफेयर्स के पद पर कार्यरत हैं. पिछले 22 वर्षों से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अलग अलग भूमिकाओं में काम करने का अनुभव. इस यात्रा के दौरान जनसत्ता एक्सप्रेस, हिंदुस्तान, ईटीवी, भारत समाचार, एबीपी न्यूज में भी सेवाएं दे चुके हैं. मूलतः प्रयागराज वासी हैं.

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