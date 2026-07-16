इससे पहले मंगलवार रात को गृहमंत्री अमित शाह के घर इसी तरह बीजेपी नेताओं की मैराथन बैठक चली थी. अनुमान लगाया जा रहा है कि महाराष्‍ट्र में एक बार फिर कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है. सूत्रों की मानें तो एनसीपी का शरद पवार गुट एनडीए का हिस्सा हो सकता है. जिसको लेकर लंबी चर्चा हुई है. कहा यह भी जा रहा है एनसीपी के एनडीए में आने की अटकलों के चलते ही केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है. इसको लेकर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में शरद पवार से मुंबई में मुलाकात भी की थी. लेकिन अब तक वो बात सिरे नहीं चढ़ पाई है.