20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है. उससे पहले सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी ने देर रात करीब चार घंटे तक बीजेपी के नेताओं के साथ बड़ी बैठक की. इस दौरान मानसून सत्र समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार और भारतीय जनता पार्टी की नई टीम को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है. बैठक खत्म होने के बाद अमित शाह सीधे गुजरात के लिए रवाना हो गए. उन्होंने आज सुबह अहमदाबाद के श्री जगन्नाथ मंदिर में परिवार समेत दर्शन-पूजन किया.
इससे पहले मंगलवार रात को गृहमंत्री अमित शाह के घर इसी तरह बीजेपी नेताओं की मैराथन बैठक चली थी. अनुमान लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है. सूत्रों की मानें तो एनसीपी का शरद पवार गुट एनडीए का हिस्सा हो सकता है. जिसको लेकर लंबी चर्चा हुई है. कहा यह भी जा रहा है एनसीपी के एनडीए में आने की अटकलों के चलते ही केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है. इसको लेकर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में शरद पवार से मुंबई में मुलाकात भी की थी. लेकिन अब तक वो बात सिरे नहीं चढ़ पाई है.
कहा जा रहा है कि एनसीपी (शरद पवार ) चाहती है कि उनके नेता सुप्रिया सुले को केंद्र सरकार में एक महत्वपूर्ण भूमिका दी जाए. उनकी तरफ से एक भारी भरकम मंत्रालय का सुझाव भी दिया गया है. जिसपर फिलहाल भाजपा मंथन कर रही है. सूत्रों की मानें तो इसी वजह से केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार को फिलहाल होल्ड किया गया है.
इस बैठक से पहले हाल ही में उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद जो अब शिवसेना ( एकनाथ शिंदे) के साथ हैं ने भी अमित शाह से मुलाकात की थी. उससे पहले योगी आदित्यनाथ और गृहमंत्री अमित शाह के बीच हुई बैठक भी चर्चा का विषय है.
मानसून सत्र और परिसीमन बिल
मानसून सत्र में सबसे ज्यादा चर्चा परिसीमन बिल को लेकर ही है. इसको लेकर सुप्रिया सुले के बयान ने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक एक नई चर्चा छेड़ दी है. उनके बयान ने संसद के नंबर गेम को और दिलचस्प बना दिया है और राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं. दरअसल सुप्रिया सुले ने कहा कि सीटें बढ़ाने और 50 फीसदी आरक्षण की सीमा पर चर्चा की शर्त के साथ एनसीपी (शरदचंद्र पवार) बिल के समर्थन पर विचार कर सकती है.
माना जा रहा है कि परिसीमन बिल को लेकर सरकार की नजर JMM, AAP और NC के सांसदों पर भी है. इसका सीधा मतलब है कि परिसीमन बिल अभी आया भी नहीं, लेकिन समर्थन की शर्तें पहले ही सामने आ गईं. बताया जा रहा है कि 20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में सरकार 130वें और 131वें संविधान संशोधन विधेयक को पास कराने की कोशिश में है, लेकिन संविधान संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत की जरूरत है.