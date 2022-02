KFC ने सोशल मीडिया पर किया ये विवादित पोस्ट, भारत में भड़के लोग तो मांगी माफी

नई दिल्लीः विदेशी कंपनियां सोशल मीडिया पर अपने बयानों को लेकर विवादों में बने रहती है. हाल ही ऐसा ही मामला हुंडई के साथ हुआ. कंपनी ने सोशल मीडिया पर कश्मीर को लेकर एक ऐसी पोस्ट डाली गई, जिसको लेकर भारतीय भड़क गए. इसके बाद कंपनी को ट्विटर पर बयान जारी करना पड़ा था. अब कुछ ऐसा ही फास्ट फूड चेन रेस्टोरेंट KFC के साथ हुआ है. KFC ने पाकिस्तान की फेसबुक हैंडल से कश्मीर को लेकर एक पोस्ट किया था. इसके बाद भारत में कंपनी को बॉयकॉट किए जाने की मांग होने लगी. बवाल को देखते हुए कंपनी ने माफी मांग ली है.

हमारी सहयोग वेबसाइट WION में छपी खबर के अनुसार, KFC ने पाकिस्तान फेसबुक पेज पर कश्मीर के साथ 'एकजुटता' दिखाते हुए एक मैसेज पोस्ट किया था. इसमें लिखा था कि "आपने हमारे विचारों को कभी नहीं छोड़ा और हम आशा करते हैं कि आने वाले वर्ष आपके लिए शांति लाए. पोस्ट में चमकीले लाल अक्षरों में 'कश्मीर बिलोंग्स टू द कश्मीर' लिखा हुआ था. यह पोस्ट 5 फरवरी को भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजकर 18 मिनट पर पोस्ट किया गया था. हालांकि, सोशल मीडिया पर कंपनी के खिलाफ हुए हंगामे के बाद इस पोस्ट को 7 फरवरी शाम को लगभग 6 बजकर 15 मिनट पर हटा दिया गया था.

KFC पाकिस्तान के फेसबुक पेज से विवादास्पद पोस्ट हटाए जाने के ठीक एक घंटे बाद, KFC इंडिया ने ट्विटर पर माफी मांगते हुए पोस्ट किया. पाकिस्तान के अपने फेसबुक हैंडल का स्पष्ट नाम लिए बिना KFC इंडिया ने कहा 'हम भारत की इज्जत और सम्मान करते हैं' "देश के बाहर कुछ KFC सोशल मीडिया चैनलों पर प्रकाशित एक पोस्ट के लिए हम गहराई से माफी मांगते हैं और सभी भारतीयों की गर्व के साथ सेवा करने की अपनी प्रतिबद्ध हैं."

We deeply apologize for a post that was published on some KFC social media channels outside the country. We honour and respect India, and remain steadfast in our commitment to serving all Indians with pride.

— KFC India (@KFC_India) February 7, 2022