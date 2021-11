खालिस्तान के नाम पर पाकिस्तानियों से डलवाया वोट, फिर भी यूं टांय-टांय फिस हुई SFJ की साजिश

SFJ & ISI conspiracy failed by the name of Khalistan referendum 2021: इस संगठनों के नापाक मंसूबे पूरे नहीं होते नहीं दिखे तो आयोजकों ने फर्जी वोटिंग का सहारा लिया. SFJ ने खालिस्तान समर्थकों से बार बार वोट डलवाये जिससे वोटिंग की संख्या ज्यादा बताई जा सके.