NSA पर अमृतपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, डिब्रूगढ़ जेल में रहेगा बंद

Amritpal Singh Plea On Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने अमृतपाल के नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत हिरासत में रखे जाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इंकार किया.

 

Nov 10, 2025, 02:26 PM IST
Amritpal Singh: असम की जेल में बंद पंजाब के खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिल रही है. उसे अप्रैल साल 2023 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत गिरफ्तार किया गया था. अमृतपाल पर खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ावा देने और अजनाला पुलिस थाने पर हमले का आरोप लगा है. उसे असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद किया गया है. उसपर लगाए NSA को लेकर आज SC में सुनवाई होने वाली थी. 

SC ने सुनवाई से किया इंकार 

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अमृतपाल के नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत हिरासत में रखे जाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इंकार किया. इसको लेकर SC ने अमृतपाल सिंह से हाईकोर्ट जाने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से अमृतपाल सिंह की याचिका पर 6 हफ्ते मे सुनवाई पूरी कर फैसला देने का आदेश दिया है. बता दें कि अमृतपाल सिंह 'वारिस पंजाब दे' नाम के एक संगठन का चीफ और खालिस्तान समर्थक सिख उपदेशक है.   

डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल 

अमृतपाल सिंह 22 अप्रैल साल 2023 से NSA के तहत जेल में बंद है और वर्तमान में उन्हें डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया हैं. अमृतपाल पर NSA इसलिए लगाया गया था क्योंकि प्रदेश सरकार की ओर से उसकी गतिविधियों को राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा माना गया था. समय-समय पर NSA की अवधि बढ़ाई जाती रहती है और 5 जुलाई 2025 को अमृतपाल की NSA की अवधि तीसरी बार बढ़ाई गई थी, हालांकि उसके साथ गिरफ्तार बाकी 9 आरोपियों को पंजाब की जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है. 

मोगा जिले से हुई थी गिरफ्तारी 

बता दें कि अमृतपाल सिंह ने साल 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था. इसमें उसे सफलता भी मिली थी. वह खडूर साहिब सीट से निर्दलीय सांसद है. पंजाब पुलिस अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए लगभग एक महीने तक काफी परेशान रही थी. आखिर में 23 अप्रैल 2023 को उसे मोगा जिले से गिरफ्तार कर लिया गया था. इसके बाद उसके बाकी सहयोगियों को भी 2 साल की हिरासत में जेल भेजा गया था.   

