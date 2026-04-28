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जर्मनी में रहने वाले 'आतंकी' ने कराया पटियाला रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट, KTF ने ली धमाके की जिम्मेदारी

Punjab Blast: एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने संकेत दिया कि इस मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की जांच हो सकती है. पटियाला के SSP वरुण शर्मा ने बताया कि सोमवार रात को जो व्यक्ति धमाका करने की कोशिश कर रहा था, वह इस कोशिश में मारा गया.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 28, 2026, 06:37 PM IST
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जर्मनी में रहने वाले 'आतंकी' ने कराया पटियाला रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट, KTF ने ली धमाके की जिम्मेदारी

Patiala Track Blast: खालिस्तानी आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स ने मंगलवार को पंजाब के पटियाला में रेलवे ट्रैक पर हुए धमाके की जिम्मेदारी ली है. संगठन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि इस ब्लास्ट के पीछे जसविंदर मुल्तानी का हाथ है, जो अभी जर्मनी में रहता है. पुलिस ने मंगलवार को बताया कि इससे पहले दिन में, पटियाला के शंभू इलाके के पास एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवे ट्रैक पर एक बड़ा धमाका हुआ था. यह ट्रैक को उड़ाने की एक कोशिश थी. 

तीन महीनों में फ्रेट कॉरिडोर पर दूसरा धमाका

यह देखते हुए कि पिछले तीन महीनों में फ्रेट कॉरिडोर पर यह दूसरा धमाका है, एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने संकेत दिया कि इस मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की जांच हो सकती है. पटियाला के SSP वरुण शर्मा ने बताया कि सोमवार रात को जो व्यक्ति धमाका करने की कोशिश कर रहा था, वह इस कोशिश में मारा गया.

पुलिस ने मारे गए संदिग्ध की पहचान जगरूप सिंह के तौर पर की है, जो तरन तारन जिल के पंजवार गांव का रहने वाला था. धमाके की जगह पर पहुंचीं स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (रेलवे) शशि प्रभा द्विवेदी ने बताया कि CCTV फुटेज में संदिग्ध को अमृतसर में अपनी मोटरसाइकिल पार्क करते हुए देखा गया था.

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घटनास्थल से मिला था शव

यह धमाका शंभू-अंबाला रेल ट्रैक के एक हिस्से पर हुआ. पुलिस ने पहले बताया था कि मौके से एक अज्ञात शव बरामद हुआ था, जो धमाके से टुकड़ों में बंट गया था. पुलिस ने बताया कि शव के टुकड़े रेल ट्रैक के उस हिस्से पर बिखरे हुए मिले थे.

शुरुआत में, इसे कम तीव्रता वाला धमाका माना गया था. लेकिन, पुलिस ने बताया कि जांच से पता चला है कि यह ट्रैक को उड़ाने की एक कोशिश थी. पुलिस ने बताया कि यह धमाका सोमवार रात को बोथोनिया गांव के पास, मालगाड़ियों के लिए बने डेडिकेटेड रेल ट्रैक पर हुआ था. इस धमाके से ट्रैक को भी कुछ नुकसान पहुंचा और रेलवे लाइन के नीचे एक छोटा सा गड्ढा बन गया.

दूसरी ओर, पटियाला में, कुलदीप सिंह चहल, IPS, DIG पटियाला रेंज और वरुण शर्मा, IPS, SSP पटियाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पटियाला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और बॉर्डर पार से काम कर रहे एक आतंकवादी मॉड्यूल के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने सिर्फ 12 घंटे के अंदर यह ऑपरेशन करके शंभू-अंबाला रेलवे रूट पर हुए बम धमाके की गुत्थी सुलझा ली है.

पुलिस टीमों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रदीप सिंह खालसा (मॉड्यूल का लीडर), कुलविंदर सिंह बंगा, सतनाम सिंह सत्ता और गुरप्रीत सिंह उर्फ ​​गोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उनके पास से बड़ी मात्रा में जंगी हथियार, जिसमें एक बम, दो पिस्तौल, जिंदा राउंड, IED बरामद किए गए हैं. (IED) बनाने का सामान और लैपटॉप और मलेशिया में बैठे हैंडलर्स से संपर्क करने के लिए इस्तेमाल होने वाले टेक्निकल डिवाइस बरामद किए गए हैं. पूछताछ में पता चला है कि यह मॉड्यूल पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी (ISI) और विदेश (मलेशिया) में मौजूद खालिस्तानी कट्टरपंथी ग्रुप्स के सीधे कॉन्टैक्ट में था. 

इनका मुख्य मकसद पंजाब में आतंकी घटनाओं को अंजाम देकर शांति भंग करना और डर का माहौल बनाना था. इन्होंने रेलवे के कामकाज में रुकावट डालने के लिए 27 अप्रैल 2026 को शंभू-अंबाला रेलवे लाइन पर ब्लास्ट किया था. पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ एक्सप्लोसिव्स एक्ट की धारा 3, रेलवे एक्ट की धारा 150 और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट (UAPA) के तहत केस दर्ज किया है. आरोपियों को कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड लिया जाएगा ताकि बॉर्डर पार और विदेश में मौजूद उनके दूसरे साथियों के बारे में पूरी जांच की जा सके.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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