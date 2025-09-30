Advertisement
400 किलो चांदी और 3 किलो सोने का मुकुट...कटक के खान नगर का पूजा पंडाल सबसे खास, 63 साल से मनाई जा रही दुर्गा पूजा

Khan Nagar Puja Pandal: कटक के खान नगर में इस साल 400 किलो चांदी और 3 किलो सोने का बना मुकुट पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है. इसके साथ ही 'ऑपरेशन सिंदूर' थीम के तहत सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिस तरह पंडाल बनाया गया है, वह बहुत खास है. आप भी देखें वीडियो.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 30, 2025, 11:36 AM IST
Cuttack Khan Nagar Puja Pandal: कटक के खान नगर में इस साल की दुर्गा पूजा ने एक बार फिर अपनी भव्यता और कारीगरी से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया. यहां के पूजा पंडाल में 400 किलो चांदी और 3 किलो सोने के मुकुट के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा सजी है जो पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई है. इस बार का पंडाल 'ऑपरेशन सिंदूर' थीम पर आधारित है, जो भारतीय सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि देने का एक अनोखा प्रयास है.

आप भी देखें खान नगर का दुर्गा पूजा पंडाल

न्यूज एजेंसी एएनआई में छपी रिपोर्ट के मुता‌बिक, ओडिशा के कटक में कला और परंपरा के संरक्षण के प्रति समुदाय के समर्पण को दर्शाते हुए कटक के खान नगर पूजा पंडाल ने इस वर्ष मां दुर्गा के लिए 400 किलो चांदी और 3 किलो सोने का मुकुट प्रदर्शित किया है. उन्होंने सशस्त्र बलों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एक विशेष पहल, 'ऑपरेशन सिंदूर' भी शुरू की है. 'ऑपरेशन सिंदूर' थीम के तहत 30 फीट ऊंचा एक विशाल मेहराब बनाई गई, जो पाकिस्तान-कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय सैनिकों की वीरता को दर्शाता है. यह थीम सैनिकों के साहस और बलिदान को याद करने का एक तरीका है.

खान नगर में 1962 से मां दुर्गा की पूजा करती 
खान नगर की पूजा समिति 1952 से हरा पार्वती की पूजा और 1962 से मां दुर्गा की पूजा करती आ रही है, और इस साल उन्होंने अपनी परंपराओं को बरकरार रखते हुए एक नया आयाम जोड़ा है.
पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा के पीछे चांदी का विशाल बैकग्राउंड है जिसके बनाने के लिए कम से कम 5 टन शुद्ध चांदी का इस्तेमाल किया गया है. इसके अलावा, मां दुर्गा और अन्य देवी-देवताओं के आभूषण भी कारीगरी का उत्कृष्ट उदाहरण पेश कर रहे हैं. सोने का मुकुट जो 3 किलो वजनी था, मां दुर्गा की शान को और बढ़ा रहा है.

कटक की दुर्गा पूजा पूरी दुनिया में फेमस
कटक की दुर्गा पूजा अपनी चांदी और सोने की फीलिग्री कला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. यहां के पंडालों में देवी की साज-सज्जा और पृष्ठभूमि में सोने और चांदी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कारीगरी का बेजोड़ नमूना पेश करता है. इस साल की पूजा में 'ऑपरेशन सिंदूर' पहल के जरिए समुदाय ने सैनिकों के प्रति आभार व्यक्त किया. यह पहल भारतीय सशस्त्र बलों के योगदान को याद करने का एक तरीका थी.
कटक के मेयर सुभाष सिंह ने कहा, "दुर्गा पूजा के लिए हम अनोखे इंतजाम करते हैं. इसे भव्य बनाने के लिए सभी राजनीतिक दल और धार्मिक समूह शामिल होते हैं. हर धर्म और समुदाय के लोग भाग लेते हैं. यहां होना एक शानदार अनुभव है. देश के विभिन्न हिस्सों से लोग आते हैं."

author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

durga puja

;