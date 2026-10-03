/सूखे की मार: खरगे ने मांगा 3,705 करोड़ का तत्काल राहत पैकेज, कर्नाटक के लिए PM मोदी से गुहार

मानसून की रवानगी के बाद देश के कई राज्यों में सूखे के हालात हैं. महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत कई राज्य अलनीनो (मौसमी गतिविधि) के चलते बुरी तरह प्रभावित हुए. किसान, पशु पालक, मजदूर और छोटे कारोबारी सब परेशान हैं. तमाम सारी मुसीबतों से घिरे लोगों को राहत दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी से मदद के रूप में केंद्रीय सहायता भेजने की अपील की है. पीएम मोदी के नाम लिखे पत्र में उन्होंने कर्नाटक में पड़े गंभीर सूखे को देखते हुए उनसे व्यक्तिगत और तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध किया है.
गृह राज्य कर्नाटक की स्थिति का संज्ञान लेते हुए खरगे ने कहा कि कमजोर मानसून के चलते सूखे की मार से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं. कर्नाटक ने 18,748.23 करोड़ रुपये के अनुमानित नुकसान के मुकाबले NDRF और SDRF ढांचे के तहत करीब 3,705.30 करोड़ की सहायता मांगी है.
तत्काल आकलन: जमीन पर सूखे से हुए नुकसान की जांच करने के लिए बिना किसी देरी के विशेष रूप से कल्याणा कर्नाटक का दौरा करने के लिए एक केंद्रीय टीम भेजी जानी चाहिए.
3,705.30 करोड़ की मांग: NDRF और SDRF नियमों के तहत कर्नाटक द्वारा मांगी गई पूरी राशि को बिना किसी मनमानी कटौती के मंजूर करें और जारी करें.
छोटे और सीमांत किसानों की सुरक्षा: इनपुट सब्सिडी की गणना 2015-16 की पुरानी कृषि जनगणना के बजाय कर्नाटक के अपडेटेड 'भूमि' (Bhoomi) भूमि रिकॉर्ड के आधार पर की जाए, ताकि कोई भी वास्तविक पात्र किसान छूट न जाए.
सूखे की घोषणाओं को तत्काल पूरा करें: वर्तमान में 'ग्राउंड ट्रूथिंग' (जमीनी हकीकत की जांच) से गुजर रहे 11 अतिरिक्त तालुकों और आगे योग्य पाए जाने वाले किसी भी अन्य तालुक को केंद्रीय सहायता के लिए सूखे की एक ही निरंतर घटना का हिस्सा माना जाए.
पीने के पानी की सुरक्षा में सहायता: पीने के पानी की सुरक्षा और वैकल्पिक बिजली की लागत के लिए अधिक सहायता प्रदान करें, खासकर कावेरी और जल-विद्युत (hydel) जलग्रहण क्षेत्रों में जलाशयों के ऐतिहासिक रूप से कम स्तर को देखते हुए.
निष्पक्ष और तत्काल सहायता सुनिश्चित करें: राज्य भर के 31 लाख से अधिक किसान परिवारों के सामने मौजूद संकट के पैमाने को ध्यान में रखते हुए, बिना किसी राजनीतिक प्रभाव के, योग्यता और अत्यंत तत्परता के आधार पर कर्नाटक को सहायता जारी करें.
खरगे ने यह भी बताया कि मैंने इस बावत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी यही अपील की है. क्योंकि सूखे से राहत एक मानवीय जरूरत है और इसे केंद्र और राज्य के बीच राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए.
पत्र के आखिर में उन्होंने लिखा, 'मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार तत्परता और संवेदनशीलता के साथ काम करेगी और कर्नाटक को समय पर सहायता प्रदान करेगी, जिससे लाखों प्रभावित नागरिकों को बहुत ज़रूरी सहारा, चारा, पानी और आजीविका की सुरक्षा मिल सकेगी.'
महाराष्ट्र के मंत्री पाटिल ने अपने राज्य में सूखे की स्थिति पर चिंता जताते हुए केंद्र से मदद मांगने की बात कही थी.