Khargone Violence: कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील, केवल महिलाओं को निकलने की इजाजत

Khargone Curfew Update: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के खरगोन में राम नवमी (Ram Navami) के दिन हुई हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है. हालांकि, स्थिति कुछ सामान्य होने के बाद जिला प्रशासन ने थोड़ी ढील दी है. अब यहां कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील मिलेगी.

खरगोन जिले (Khargone) की कलेक्टर और डीएम अनुग्रह का कहना है कि कर्फ्यू में यह ढील केवल महिलाओं के लिए रहेगी. इस दौरान वह सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक घर से बाहर निकल पाएंगी. कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील देने से महिलाएं जरूरी सामान खरीदने के लिए घरों से बाहर निकल सकेंगी.

MP| We're giving a 2hr curfew relaxation- b/w 10am to 12pm, only for women. Only 4 categories of shops - groceries, vegetables, milk, & medicals - will remain open. Use of vehicles prohibited; allowed only in case of medical emergencies: Khargone Collector & DM Anugraha P (14.04) pic.twitter.com/vViv9dyFEZ

