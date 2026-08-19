/‘खेडां वतन पंजाब दियां’ का चौथा सीजन 5 सितंबर से, 10 लाख से ज्यादा खिलाड़ी 38 खेलों के लिए मैदान में उतरेंगे

पंजाब में खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए राज्य सरकार एक बार फिर बड़े स्तर पर खेल महोत्सव आयोजित करने जा रही है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा की है कि ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ के चौथे संस्करण की शुरुआत 5 सितंबर से होगी. इस बार सरकार की नजर 10 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों को मैदान में उतारने पर है.
खेलों के इस महाकुंभ का उद्घाटन बठिंडा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में होगा, जबकि 29 नवंबर को पटियाला में इसका समापन किया जाएगा. सरकार का दावा है कि 2026 का संस्करण अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देने और नशे के खिलाफ लड़ाई में खेलों को अहम हथियार बनाया जा रहा है. उन्होंने लोगों से पंजाब की तीन पीढ़ियों को एक साथ खेल के मैदान में देखने की अपील भी की.
इस बार ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ में अलग-अलग आयु वर्ग के खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा. 14 वर्ष की उम्र से लेकर 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकेंगे. कुल नौ आयु वर्ग बनाए गए हैं. इन खेलों की खास बात यह है कि यहां सिर्फ युवाओं तक ही प्रतियोगिताएं सीमित नहीं रहेंगी. पिछले आयोजनों में एक ही परिवार की तीन पीढ़ियों यानी दादा, पिता और बेटे को एक साथ मैदान पर उतरते देखा गया है. सरकार इसी खेल भावना को इस बार और बड़े स्तर पर आगे बढ़ाना चाहती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन खेलों का मकसद केवल प्रतियोगिताएं कराना नहीं, बल्कि पंजाब के गांवों, कस्बों और शहरों में छिपी खेल प्रतिभाओं को तलाशना और उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना भी है.
चौथे संस्करण में कुल 38 खेल विधाओं को शामिल किया गया है. इनमें चार पैरा खेल भी होंगे. पैरा एथलेटिक्स, पैरा पावरलिफ्टिंग, पैरा बैडमिंटन और व्हीलचेयर बास्केटबॉल की प्रतियोगिताएं विशेष रूप से आयोजित की जाएंगी. पैरा खेलों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं 25 से 28 नवंबर तक लुधियाना में होंगी. इस बार लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए टेनिस बॉल क्रिकेट को प्रदर्शन खेल के तौर पर शामिल किया गया है. सरकार का कहना है कि इससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को खेलों से जोड़ने में मदद मिलेगी.
खिलाड़ियों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया इस बार पहले से आसान रखने का दावा किया गया है. पंजीकरण पूरी तरह निशुल्क होगा. खेल विभाग ने पहली बार कोड आधारित पंजीकरण की सुविधा शुरू की है, जिसके जरिए खिलाड़ी कहीं से भी और किसी भी समय अपना नाम दर्ज करा सकते हैं. खेल विभाग के पोर्टल के माध्यम से भी पंजीकरण कराया जा सकता है. मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से अपील की है कि वे समय रहते अपना पंजीकरण कराकर प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें. प्रतियोगिताओं का आयोजन पंजाब के सभी 153 ब्लॉकों और 23 जिलों को कवर करते हुए ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर किया जाएगा.
राज्य स्तरीय मुकाबले 10 अक्टूबर से 23 नवंबर के बीच तीन चरणों में आयोजित किए जाएंगे. इसके लिए 16 जिलों का चयन किया गया है. इनमें लुधियाना, मानसा, कपूरथला, जालंधर, एसएएस नगर, गुरदासपुर, होशियारपुर, अमृतसर, बठिंडा, फरीदकोट, पटियाला, संगरूर, रूपनगर, बरनाला, फतेहगढ़ साहिब और मलेरकोटला शामिल हैं. पहला चरण 10 से 15 अक्टूबर तक चलेगा और इसमें 13 खेल विधाओं के मुकाबले होंगे. दूसरे चरण में 17 से 23 अक्टूबर के बीच 13 खेलों में प्रतियोगिताएं होंगी. तीसरा चरण 17 से 23 नवंबर तक चलेगा, जिसमें 12 खेल विधाओं में खिलाड़ी आमने-सामने होंगे. ब्लॉक और जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में नवनिर्मित ग्रामीण खेल मैदानों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा.
राज्य स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए नकद पुरस्कार भी तय किए गए हैं. स्वर्ण पदक विजेता को 10 हजार रुपये, रजत पदक विजेता को 7 हजार रुपये और कांस्य पदक विजेता को 5 हजार रुपये दिए जाएंगे. 40 वर्ष तक की उम्र वाले पदक विजेताओं को ग्रेडेशन प्रमाण-पत्र भी दिया जाएगा. इससे उन्हें सरकारी नौकरियों में खेल कोटे का लाभ लेने में मदद मिलेगी. सरकार के अनुसार, पहले तीन संस्करणों में खिलाड़ियों के बीच 25.51 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि बांटी जा चुकी है.
‘खेडां वतन पंजाब दियां’ के पहले संस्करण में करीब 3.50 लाख खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था. इनमें 9,688 खिलाड़ियों ने पदक जीते और 6.88 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि बांटी गई. दूसरे संस्करण में खिलाड़ियों की संख्या बढ़कर 4 लाख से ज्यादा हो गई. इस दौरान 12,500 खिलाड़ियों ने पदक जीते और 8.87 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की गई. तीसरे संस्करण में 4.35 लाख खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. करीब 14,500 खिलाड़ियों ने पदक जीते और 9.76 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी गई. मुख्यमंत्री ने बताया कि 2025 में बाढ़ की वजह से इन खेलों का आयोजन नहीं हो सका था.
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने खेलों को पंजाब में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का अहम हिस्सा बताया. उनका कहना है कि जब युवा खेल के मैदान में अपनी मेहनत और प्रदर्शन पर ध्यान देते हैं तो उनकी ऊर्जा गलत दिशा में जाने की संभावना कम होती है. उन्होंने कहा कि खेलों के जरिए युवाओं को न केवल स्वस्थ जीवन की ओर ले जाया जा सकता है, बल्कि उन्हें पंजाब के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी भागीदार बनाया जा सकता है. राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में नई खेल नीति लागू की थी. इसके बाद खेलों के लिए बजट बढ़ाने के साथ खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता देने पर भी जोर दिया गया.
सरकार के मुताबिक, ओलंपिक की तैयारी करने वाले खिलाड़ियों को 15 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है. एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी के लिए 8 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा 85 खिलाड़ियों को महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पंजाब का नाम रोशन करने वाले 11 खिलाड़ियों को पीसीएस और डीएसपी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करना नहीं, बल्कि ऐसा माहौल तैयार करना है जिसमें पंजाब के युवा अंतरराष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना सकें.
सरकार राज्य के ग्रामीण इलाकों में खेल सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दे रही है. मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य में करीब 3,100 ग्रामीण खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं. इसके अलावा हजारों जिम तैयार करने की योजना पर भी काम हो रहा है. खेलों के लिए सरकार ने बड़े बजट का प्रावधान किए जाने की बात कही है. मुख्यमंत्री ने इसे पंजाब के खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम बताया.
पंजाब इस साल एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी भी करने जा रहा है. अक्टूबर और नवंबर के दौरान जालंधर और मोहाली में इसके मुकाबले खेले जाएंगे.
इससे पंजाब के खेल प्रेमियों को घरेलू मैदान पर देश के हॉकी सितारों को देखने का मौका मिलेगा. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पंजाब के आठ खिलाड़ी मौजूदा विश्व हॉकी कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. उन्होंने पंजाब की खेल विरासत का जिक्र करते हुए भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और भारतीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान पालप्रीत सिंह बराड़ का नाम लिया.
मुख्यमंत्री ने एशियाई खेलों में पंजाब के खिलाड़ियों के प्रदर्शन का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि 2023 के एशियाई खेलों में पंजाब के खिलाड़ियों ने कुल 20 पदक जीतकर राज्य का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा. इनमें आठ स्वर्ण, छह रजत और छह कांस्य पदक शामिल रहे. इससे पहले 1951 में नई दिल्ली और 1962 में जकार्ता में हुए एशियाई खेलों में पंजाब के खिलाड़ियों ने सात-सात स्वर्ण पदक जीते थे. मुख्यमंत्री के मुताबिक, 2023 में पंजाब के 32 खिलाड़ियों ने पदक जीतकर 72 साल पुराना रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया. उन्होंने यह भी कहा कि 1951 के एशियाई खेलों में पंजाब के खिलाड़ियों के नाम 15 पदक थे, जबकि 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 20 हो गया.
‘खेडां वतन पंजाब दियां’ के चौथे संस्करण के लिए मशाल मार्च यानी टॉर्च रिले 12 अगस्त से शुरू हो चुका है. यह राज्य के अलग-अलग जिलों से गुजरते हुए 5 सितंबर को बठिंडा पहुंचेगा, जहां खेलों का आधिकारिक उद्घाटन होगा. इसके बाद प्रतियोगिताओं का सिलसिला कई स्तरों पर आगे बढ़ेगा और 29 नवंबर को पटियाला में इसका समापन होगा. सरकार का दावा है कि इस बार का आयोजन केवल खिलाड़ियों के लिए प्रतियोगिता नहीं होगा, बल्कि पंजाब के गांवों और शहरों को खेलों से जोड़ने वाला बड़ा अभियान बनेगा. लक्ष्य साफ है-ज्यादा से ज्यादा लोग मैदान में आएं, प्रतिभाएं सामने आएं और पंजाब एक बार फिर देश की खेल शक्ति के तौर पर अपनी पहचान मजबूत करे.