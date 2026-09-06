दादा से पोते तक, सबके लिए खेल का मैदान... पंजाब में 'खेडां वतन पंजाब दियां' का आगाज, 10 लाख खिलाड़ी दिखाएंगे दम

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'खेडां वतन पंजाब दियां' अब एक जन आंदोलन बन चुकी है, जिसका उद्देश्य नौजवानों को तंदुरुस्त, अनुशासित, आत्मविश्वासी और मजबूत बनाना है. उन्होंने कहा,' इस कदम का एकमात्र उद्देश्य पंजाब के नौजवानों को खेलों से जोड़ना और पंजाब को खेलों में आगे लाना है.' मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उनकी सरकार खेलों को प्रोत्साहित करने और नौजवानों को इन अवसरों का लाभ सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है. मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि विजेता खिलाड़ियों को कुल 12.50 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि वितरित की जाएगी. उन्होंने कहा कि पहली बार वेटरन खिलाड़ियों को भी नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक विजेताओं को 10,000 रुपये, रजत पदक विजेताओं को 7,000 रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 5,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी. 40 वर्ष तक की आयु वाले पदक विजेता खिलाड़ियों को ग्रेडेशन प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए जाएंगे, जिससे वे सरकारी नौकरियों में खेल कोटे का लाभ उठा सकेंगे.