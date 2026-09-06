Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /दादा से पोते तक, सबके लिए खेल का मैदान... पंजाब में खेडां वतन पंजाब दियां का आगाज, 10 लाख खिलाड़ी दिखाएंगे दम

दादा से पोते तक, सबके लिए खेल का मैदान... पंजाब में 'खेडां वतन पंजाब दियां' का आगाज, 10 लाख खिलाड़ी दिखाएंगे दम

Punjab Sports: पंजाब में 'खेडां वतन पंजाब दियां' के चौथे सीजन का आगाज. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि बठिंडा से शुरू हुए इस खेल महाकुंभ की समाप्ति 29 नवंबर को पटियाला में होगी. इसमें 14 से 70 साल के 10 लाख खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. इसमें 39 खेलों के साथ-साथ 4 पैरा खेल भी शामिल होंगे.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 06, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 02:20 PM IST
दादा से पोते तक, सबके लिए खेल का मैदान... पंजाब में 'खेडां वतन पंजाब दियां' का आगाज, 10 लाख खिलाड़ी दिखाएंगे दम

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
तिलक वर्मा और सूर्यवंशी में बहस? 15 साल के वैभव को किया स्लेज, वीडियो वायरल
2
3
4
5