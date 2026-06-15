Priyadarshini Free Bus Scheme: केरलम में महिलाओं के लिए मुफ़्त बस यात्रा की महत्वाकांक्षी योजना 'प्रियदर्शनी' के भव्य आगाज के दौरान एक बेहद अजीबोगरीब और हैरान करने वाली घटना सामने आई है. केरलम की डेयरी विकास मंत्री बिंदु कृष्णा केरलम राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) की एक साधारण बस में सवार होकर इस योजना का उद्घाटन कर रही थीं. इसी दौरान बस के अंदर भारी भीड़ और धक्का-मुक्की के बीच, मंत्री जी के सिर और कपड़ों पर अचानक दूध की स्वादिष्ट खीर (पारंपरिक पायसम) गिर गई. इस पल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
चश्मदीदों के मुताबिक, 'प्रियदर्शनी' योजना के लॉन्च होते ही KSRTC की बस यात्रियों, समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से खचाखच भर गई थी. हर कोई मंत्री बिंदु कृष्णा को बधाई देने के लिए बेताब था. इसी उत्साह के बीच कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता मंत्री जी का मुंह मीठा कराने के लिए एक बर्तन में पारंपरिक 'पायसम' (दूध की खीर) लेकर बस के अंदर चढ़ गए. बस में इतनी भयंकर भीड़ और हलचल थी कि कार्यकर्ताओं का संतुलन बिगड़ गया. मिठाई का वह बर्तन सीधे मंत्री बिंदु कृष्णा से जा टकराया और पूरी की पूरी खीर उनके सिर और महंगे कपड़ों पर बिखर गई.
वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि अचानक हुए इस 'पायसम अटैक' के बाद मंत्री जी झेंप गईं और अपने बालों से खीर हटाती दिखीं, जबकि आस-पास मौजूद कांग्रेसी नेता रुमाल से उनके कपड़े साफ करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे. हालांकि, पार्टी कार्यकर्ताओं ने तुरंत सफाई देते हुए कहा कि ये महज एक हादसा था और जानबूझकर नहीं किया गया था.
इस अजीबो-गरीब वाकये के कारण बस के अंदर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई और सफर को रोकना पड़ा. लेकिन दाद देनी होगी मंत्री बिंदु कृष्णा के हौसले की, जिन्होंने इस घटना के बाद भी अपना आपा नहीं खोया. वह थोड़े समय की रुकावट के बाद कपड़े साफ करके मुस्कुराते हुए दोबारा खड़ी हुईं और इस ऐतिहासिक सरकारी कार्यक्रम को जारी रखा.
A shocking incident occurred on Monday morning when hot payasam was spilled onto the head of the Minister for Welfare of Women and Children, Bindu Krishna.
The mishap took place at the Kollam KSRTC depot during the district-level inauguration ceremony of the 'Priyadarshini' free… pic.twitter.com/fvm6eBp8X7
Hate Detector (HateDetectors) June 15, 2026
इस खीर कांड के इतर, केरलम की महिलाओं के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक रहा. यह योजना केरलम विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा घोषित की गई पांच इंदिरा गारंटियों में से एक है, जिसे अब जमीन पर उतार दिया गया है. पहले चरण में केरलम की सभी उम्र की महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति KSRTC की साधारण बसों में पूरी तरह मुफ्त सफर कर सकेंगे. इसके लिए आय या सामाजिक स्थिति का कोई बंधन नहीं है.
मुफ्त सफर के लिए किसी रजिस्ट्रेशन, फॉर्म या डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है.
बस में चढ़कर सीधे कंडक्टर की मशीन (ETM) से शून्य रुपये मूल्य वाला 'प्रियदर्शनी' टिकट लेना होगा. केरल सरकार की कुल 3125 साधारण बसों में यह छूट पूरी तरह लागू हो गई है. सरकार का मानना है कि इस योजना से महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स का ट्रैवल खर्च बचेगा, जिससे उनके लिए पढ़ाई, नौकरी और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहद आसान हो जाएगी. हालांकि, इस ऐतिहासिक शुरुआत की चर्चा से ज्यादा सोशल मीडिया पर मंत्री जी के 'पायसम बाथ' के चर्चे गर्म हैं.