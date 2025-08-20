शिकारा रेस से कयाकिंग तक का दिखेगा जलवा...श्रीनगर की डल झील पर पहली बार होगा खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल
शिकारा रेस से कयाकिंग तक का दिखेगा जलवा...श्रीनगर की डल झील पर पहली बार होगा खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल

Jammu And Kashmir: जम्मू-कश्मीर की ओलंपिक जज और कैनोइंग एक्सपर्ट्स बिलकिस मीर ने कहा, 'यह एक नए दौर की शुरुआत है. जम्मू-कश्मीर पहली बार इस तरह के आयोजन की मेजबानी कर रहा है. यह पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट महोत्सव है, जहां 28 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 500 एथलीट इकट्ठा हो रहे हैं.

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Aug 20, 2025, 09:48 PM IST
शिकारा रेस से कयाकिंग तक का दिखेगा जलवा...श्रीनगर की डल झील पर पहली बार होगा खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल

J&K Khelo India Water Sports Festival 2025: खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 एक ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है,  जो खेल, संस्कृति और पर्यटन का संगम है. इसके जरिए भारत के खेल जगत में जम्मू और कश्मीर के योगदान को ऊंचा करेगा. प्रतिष्ठित डल झील पर 500 से ज़्यादा एथलीटों की मेजबानी करते हुए, यह महोत्सव रोइंग, कैनोइंग और कयाकिंग जैसी प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिताओं के साथ-साथ शिकारा दौड़ जैसे सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रदर्शन कार्यक्रमों का भी प्रदर्शन करेगा.

टैलेंट की तरक्की और इकोनॉमिक डेवलेपेंट पर केंद्रित यह आयोजन जम्मू-कश्मीर और खेलो इंडिया पहल के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा. यह नौजवान एथलीटों को प्रेरित करेगा, पर्यटन को बढ़ावा देगा और डल झील को जल क्रीड़ा के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित करेगा. साथ ही, कश्मीर की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का जश्न भी मनाएगा. केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री पैकेज के तहत जम्मू-कश्मीर में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया है, क्योंकि इस केंद्र शासित प्रदेश में नेचुरल वाइल्ड वाटर रिसोर्स उपलब्ध हैं, जो इस तरह के खेलों के लिए बेस्ट हैं.

जम्मू-कश्मीर की ओलंपिक जज और कैनोइंग एक्सपर्ट्स बिलकिस मीर ने कहा, 'यह एक नए दौर की शुरुआत है. जम्मू-कश्मीर पहली बार इस तरह के आयोजन की मेजबानी कर रहा है. यह पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट महोत्सव है, जहां 28 से ज्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 500 एथलीट इकट्ठा हो रहे हैं. हमें 16 पदक मिले हैं. यह अगले तीन दिनों तक पूरे दिन चलने वाला आयोजन होगा. इससे कश्मीर घाटी के वाटर प्लेसेस और युवाओं को मदद मिलेगी, और देश को यह संदेश भी जाएगा कि कश्मीर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री पैकेज के तहत जल क्रीड़ाओं को काफी बढ़ावा दिया है.'

 घाटी ने अब तक पांच खेलो इंडिया की मेजबानी की

कश्मीर घाटी ने अब तक पांच खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स की मेजबानी की है. लेकिन ये सभी शीतकालीन खेल आयोजन बड़ी सफलता रहे और यह आयोजन पर्यटन और स्थानीय खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगा. उन्होंने विश्व स्तरीय अनुभव सुनिश्चित करने के लिए चल रही कड़ी तैयारियों का भी उल्लेख किया. जम्मू-कश्मीर खेल परिषद और SAI ने डल झील में सुविधाओं का अपग्रेड किया है, जिसमें स्वच्छ जल, सुरक्षित प्रतियोगिता क्षेत्र और दर्शकों की सुविधाएँ सुनिश्चित करना शामिल है। झील की जल-क्रीड़ा के लिए उपयुक्तता बनाए रखने के लिए खरपतवार निकालना एक प्राथमिकता है।

'यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है'

जम्मू-कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुज़हत गुल ने कहा, 'यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है. जम्मू-कश्मीर ने 5 खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की मेजबानी की है. और अब खेल मंत्रालय ने पहले वाटर स्पोर्ट् खेलो इंडिया आयोजन के लिए हम पर भरोसा किया है और इसके लिए कश्मीर को चुना गया है. यह जम्मू-कश्मीर की अपार संभावनाओं और खेल परिषद की आयोजन क्षमता को दर्शाता है.' वहीं, कई एथलीटों और ट्रेनर्स ने खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 के आयोजन स्थल के रूप में कश्मीर के लिए खुशी जाहिर कि, और इसकी कुदरती खूबसूरती और एक स्पोर्ट्स सेंटर के रूप में इसकी क्षमता पर प्रकाश डाला है. उन्होंने कहा कि यह सुरक्षित है और इस इवेंट के बारे में उनकी भागीदारी और अहम टिप्पणियां इस क्षेत्र की इस तरह की हाई-लेवल चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए उनके यकीन को दर्शाती हैं.

'मुझे श्रीनगर बहुत पसंद है'

ओडिशा की एथलीट अरुणप्रीत कौर ने कहा, 'मैं खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा लेने आई हूं. मैं पहले भी कश्मीर आ चुकी हूं और मुझे श्रीनगर बहुत पसंद है. यहां खेल आयोजन करना बहुत ही खूबसूरत होता है. यहां आकर हमें एक शानदार जगह देखने और मौके पर ही प्रोग्राम आयोजित करने का मौका मिलता है, जो वाकई बहुत अच्छा अनुभव है. ऐसे आयोजन अलग-अलग इलाकों के लोगों को एक साथ लाते हैं और सुरक्षा और शांति का संदेश देते हैं.'

देश का वाटर स्पोर्ट्स हब 

21 से 23 अगस्त तक चलने वाला यह तीन दिवसीय महोत्सव खेलो इंडिया पहल के जमीनी लेवल के टैलेंट्स की पहचान और उन्हें निखारने के टारगेट के मुताबिक है. यहां शानदार प्रदर्शन करने वाले एथलीट आगे की नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए क्वालीफाइ  कर सकते हैं. और कश्मीर में इसका आयोजन कश्मीर को देश का वाटर स्पोर्ट्स हब बनाने और पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पटरी से उतरी कश्मीर के टूरिज्म और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की एक प्रोसेस है. इसपर SEO फ्री 10 कीवर्ड्स अंग्रेजी में दें

