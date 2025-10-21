331 साल के शासन का अंत! दिल्ली का वो 'खूनी दरवाजा', जहां तीन मुगल वारिसों को गोली मारकर बाबर के राज पर लगा आखिरी ताला!

Last mughal emperor Bahadur Shah Zafar 2: भारत में मुगलों का शासन काफी लंबे समय तक रहा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस शासन का अंत कहां पर हुआ? दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसी जगह है, जिसे खूनी दरवाजा कहा जाता है और इसे खूनी दरवाजा कहने का भी एक बड़ा कारण है.
khooni darwaza: भारत में मुगलों ने करीब 331 साल तक राज किया, जिसकी शुरुआत 1526 में बाबर ने की थी. लेकिन ये लंबा और शानदार सफर 1857 में हुए पहले स्वतंत्रता संग्राम के साथ हमेशा के लिए खत्म हो गया. इस क्रांति के बाद ब्रिटिश हुकूमत (अंग्रेजी शासन) ने भारत से मुगल सल्तनत की जड़ें उखाड़ दीं. अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर-2 को रंगून (आज का म्यांमार) भेज दिया गया. हालांकि इससे पहले दिल्ली के एक दरवाजे पर एक ऐसी भयानक और क्रूर घटना घटी, जिसे इतिहास ने 'खूनी दरवाजा' नाम दिया. यह वो जगह थी, जहां अंग्रेजों ने बेरहमी से मुगल परिवार के तीन राजकुमारों को गोली मार दी. यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि यह भारत में मुगल भविष्य पर लगा आखिरी ताला था, जिसके बाद दिल्ली पर सिर्फ अंग्रेजों का कब्जा रह गया.
'खूनी दरवाजा' की कहानी
यह कहानी 1857 की है, जब भारत में आजादी की पहली बड़ी लड़ाई चल रही थी. मेरठ से शुरू हुआ विद्रोह दिल्ली तक पहुंच चुका था और क्रांतिकारियों ने मुगलों के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर-2 को अपना नेता चुन लिया. जफर ने हालात को देखते हुए अपने बड़े बेटे मिर्जा मुगल को इस क्रांति की अगुवाई करने की जिम्मेदारी दी. लेकिन अंग्रेजों की ताकत भी कम नहीं थी. उन्होंने जबरदस्त पलटवार किया और 20 सितंबर, 1857 तक ब्रिटिश सेना ने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया. इस दौरान बहादुर शाह जफर अपने परिवार के साथ भागकर हुमायूं के मकबरे में छिप गया.
कमांडर हडसन का भयानक बदला
ब्रिटिश कमांडर विलियम हडसन को खुफिया खबर मिली तो वह मकबरे पर पहुंचा. उसने बहादुर शाह जफर को जान बख्शने का वादा देकर आत्मसमर्पण (Surrender) करवा लिया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया. इसके दो दिन बाद यानी 22 सितंबर, 1857 को जफर के तीन अहम वारिस, उनके बेटे मिर्जा मुगल, मिर्जा ख़िज्र सुल्तान और पोता मिर्जा अबू बक्र भी पकड़ लिए गए. हडसन इन तीनों राजकुमारों को अपने सैनिकों के साथ बैलगाड़ी में डालकर दिल्ली शहर की तरफ ले जा रहा था.
वह दरवाजा जहां सब कुछ खत्म हुआ
जब यह काफिला दिल्ली के पास लाल दरवाजे (जिसे आज खूनी दरवाजा कहते हैं) तक पहुंचा, तो वहां लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई. हडसन को डर लगा कि कहीं ये भीड़ उसके राजकुमारों को छुड़ा न ले. उसने बिना एक पल गंवाए वहीं भयानक कार्रवाई करने का फैसला कर लिया. उसने फौरन काफिले को रोका. सबसे पहले उसने तीनों राजकुमारों के कीमती कपड़े और जेवर उतरवाए. इसके बाद उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और सबके सामने एक-एक करके तीनों को गोली मार दी.
हडसन ने उनके शवों को उसी दरवाजे के सामने बैलगाड़ी में छोड़ दिया. इसका मकसद साफ था कि दिल्ली के लोगों में अंग्रेजों का खौफ पैदा करना और यह ऐलान करना कि भारत में अब मुगलों का राज पूरी तरह से खत्म हो चुका है.
इस क्रूर और दर्दनाक घटना ने मुगल सल्तनत की बची-खुची उम्मीद को हमेशा के लिए दफन कर दिया. आज इसी जगह को दिल्ली में खूनी दरवाजा (Bloody Gate) के नाम से जाना जाता है. वहीं अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह ज़फर को परिवार से दूर रंगून भेज दिया गया, जहां अकेलेपन में 7 नवंबर, 1862 को बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली. इस तरह भारत से मुगल राज का अंत हो गया और ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह से जम गई.
