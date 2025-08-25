खुशी ने सेना के जवानों के लिए बनाई सोलर यूनिफॉर्म, खासियत जानकर आप भी करेंगे तारीफ

Indian Army Solar Uniform: वडोदरा की छात्रा खुशी पठान ने सोलर एनर्जी से चलने वाली वर्दी डिजाइन की है. यूनिफॉर्म की डिजाइन से इतर इस वर्दी की कमाल की खूबियां लोगों को पसंद आ रही हैं. इसकी खासियत जान सेना में तैनात लोग भी इनोवेशन की तारीफ कर रहे हैं. खुशी पठान की ये डिजाइनर यूनिफॉर्म भारतीय सैनिकों को उनके उपकरणों को चार्ज करने और मैदान पर नेटवर्क से कनेक्ट रखने में मदद करती है. खुशी ने भारतीय सेना के जवानों के लिए सोलर पावर वाली ड्रेस बनाई है, जिसमें लगे हल्के सोलर पैनल से जीपीएस ट्रैकर, मोबाइल फोन और वॉकी टॉकी जैसे उपकरण चार्ज हो सकेंगे.

इनोवेशन में फैशन-टेक्नालजी का समायोजन

यह यूनिफॉर्म सैनिकों की पारंपरिक चार्जिंग स्रोतों पर निर्भरता कम करेगी, जो दुर्गम इलाकों में उपलब्ध नहीं होते. ये यूनिफॉर्म मॉर्डन वारफेयर के हिसाब से तैयार की गई है. ये आधुनिक युद्ध के लिए नवाचार, फैशन और प्रौद्योगिकी का एक संयोजन है. वडोदरा की फैशन छात्रा की इस ईजाद के चर्चे देशभर में हो रहे हैं.

इस खास वर्दी को चलते-फिरते उपकरणों को चार्ज करने की सुविधा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे ये फायदा होता है कि सैनिक हर समय अपनी-अपनी यूनिट से कनेक्ट रहें, जो कि सैन्य क्षेत्र में परिचालन प्रभावशीलता के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है.

FAQ

सवालः खुशी को वर्दी डिजाइन करने में कितना टाइम लगा?

जवाब: ख़ुशी ने फरवरी में प्रोजेक्ट पर काम शुरु किया और इसे डिजाइन करने में छह महीने का समय लगाया. इस प्रक्रिया में एक विविध समूह से जानकारी और प्रतिक्रिया एकत्र करना शामिल था, जिसमें 10 से 12 नागरिक और चार से पांच सेवारत सैन्य अधिकारी शामिल थे.