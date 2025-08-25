खुशी ने सेना के जवानों के लिए बनाई सोलर यूनिफॉर्म, खासियत जानकर आप भी करेंगे तारीफ
Advertisement
trendingNow12896567
Hindi Newsदेश

खुशी ने सेना के जवानों के लिए बनाई सोलर यूनिफॉर्म, खासियत जानकर आप भी करेंगे तारीफ

वडोदरा की छात्रा खुशी पठान ने सोलर एनर्जी से चलने वाली वर्दी डिजाइन की है. यूनिफॉर्म की डिजाइन से इतर इस वर्दी की कमाल की खूबियां लोगों को पसंद आ रही हैं. इसकी खासियत जान सेना में तैनात लोग भी इनोवेशन की तारीफ कर रहे हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 25, 2025, 10:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खुशी ने सेना के जवानों के लिए बनाई सोलर यूनिफॉर्म, खासियत जानकर आप भी करेंगे तारीफ

Indian Army Solar Uniform: वडोदरा की छात्रा खुशी पठान ने सोलर एनर्जी से चलने वाली वर्दी डिजाइन की है. यूनिफॉर्म की डिजाइन से इतर इस वर्दी की कमाल की खूबियां लोगों को पसंद आ रही हैं. इसकी खासियत जान सेना में तैनात लोग भी इनोवेशन की तारीफ कर रहे हैं. खुशी पठान की ये डिजाइनर यूनिफॉर्म भारतीय सैनिकों को उनके उपकरणों को चार्ज करने और मैदान पर नेटवर्क से कनेक्ट रखने में मदद करती है. खुशी ने भारतीय सेना के जवानों के लिए सोलर पावर वाली ड्रेस बनाई है, जिसमें लगे हल्के सोलर पैनल से जीपीएस ट्रैकर, मोबाइल फोन और वॉकी टॉकी जैसे उपकरण चार्ज हो सकेंगे.  

इनोवेशन में फैशन-टेक्नालजी का समायोजन

यह यूनिफॉर्म सैनिकों की पारंपरिक चार्जिंग स्रोतों पर निर्भरता कम करेगी, जो दुर्गम इलाकों में उपलब्ध नहीं होते. ये यूनिफॉर्म मॉर्डन वारफेयर के हिसाब से तैयार की गई है. ये आधुनिक युद्ध के लिए नवाचार, फैशन और प्रौद्योगिकी का एक संयोजन है. वडोदरा की फैशन छात्रा की इस ईजाद के चर्चे देशभर में हो रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- भारत को डबल क्रॉस कर रहा चीन? सियाचिन के पास मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा

इस खास वर्दी को चलते-फिरते उपकरणों को चार्ज करने की सुविधा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे ये फायदा होता है कि सैनिक हर समय अपनी-अपनी यूनिट से कनेक्ट रहें, जो कि सैन्य क्षेत्र में परिचालन प्रभावशीलता के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है.

FAQ

सवालः खुशी को वर्दी डिजाइन करने में कितना टाइम लगा?
जवाब: ख़ुशी ने फरवरी में प्रोजेक्ट पर काम शुरु किया और इसे डिजाइन करने में छह महीने का समय लगाया. इस प्रक्रिया में एक विविध समूह से जानकारी और प्रतिक्रिया एकत्र करना शामिल था, जिसमें 10 से 12 नागरिक और चार से पांच सेवारत सैन्य अधिकारी शामिल थे.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Solar Uniform

Trending news

वराह का आशीर्वाद नेताओं के लिए क्यों जरूरी? एक बधाई से किसकी 'राजनीतिक जमीन' खिसकी?
Varaha
वराह का आशीर्वाद नेताओं के लिए क्यों जरूरी? एक बधाई से किसकी 'राजनीतिक जमीन' खिसकी?
निक्की भाटी केस सिर्फ टीजर, दहेज हर दिन ले रहा 18 महिलाओं की जान; NCRB की रिपोर्ट
dowry deaths rate
निक्की भाटी केस सिर्फ टीजर, दहेज हर दिन ले रहा 18 महिलाओं की जान; NCRB की रिपोर्ट
खुशी ने सेना के जवानों के लिए बनाई सोलर यूनिफॉर्म, खासियत जानकर आप भी करेंगे तारीफ
Solar Uniform
खुशी ने सेना के जवानों के लिए बनाई सोलर यूनिफॉर्म, खासियत जानकर आप भी करेंगे तारीफ
पति नहीं कर पाता खुश...शादी के 5 साल बाद हाई कोर्ट पहुंची महिला, जज ने दिया ये जवाब
impotency grounds for divorce
पति नहीं कर पाता खुश...शादी के 5 साल बाद हाई कोर्ट पहुंची महिला, जज ने दिया ये जवाब
सियाचिन के पास मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा चीन, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा
china
सियाचिन के पास मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा चीन, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा
क्या भारतीय मिसाइलों की मार झेल पाएगा चीन? ड्रैगन के एयर डिफेंस सिस्टम में कितना दम?
Agni-5 missile
क्या भारतीय मिसाइलों की मार झेल पाएगा चीन? ड्रैगन के एयर डिफेंस सिस्टम में कितना दम?
BMC चुनाव से पहले BJP ने सेट कर दी फील्डिंग, मुंबई में इस नेता को सौंपी कमान
mumbai
BMC चुनाव से पहले BJP ने सेट कर दी फील्डिंग, मुंबई में इस नेता को सौंपी कमान
ऑपरेशन सिंदूर के 'सुदर्शन चक्र' के साथ विघ्नहर्ता, गणेशोत्सव में दिखेगी देश की शक्ति
Hyderabad
ऑपरेशन सिंदूर के 'सुदर्शन चक्र' के साथ विघ्नहर्ता, गणेशोत्सव में दिखेगी देश की शक्ति
ट्रंप का टैरिफ धरा रह जाएगा, त्योहारों से पहले PM मोदी ने जनता को दे दिया ये मंत्र
PM Modi
ट्रंप का टैरिफ धरा रह जाएगा, त्योहारों से पहले PM मोदी ने जनता को दे दिया ये मंत्र
लखपति बनने का दूसरा तरीका ढूंढ लें, क्या गेमिंग बिल से खत्म हो जाएगी पूरी इंडस्ट्री?
Online Gaming Bill
लखपति बनने का दूसरा तरीका ढूंढ लें, क्या गेमिंग बिल से खत्म हो जाएगी पूरी इंडस्ट्री?
;