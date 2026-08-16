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'किसी भी अमेरिकी सैनिक को मारो, मिलेगा 30 हजार डॉलर का इनाम', ईरानी सेना प्रमुख के एलान से बढ़ा तनाव

Iranian Military Chief on US Army: ईरान के सेना प्रमुख के एक एलान से अमेरिका के साथ सैन्य तनाव और ज्यादा बढ़ गया है. ईरानी मिलिट्री चीफ हातमी ने घोषणा की है कि किसी भी अमेरिकी सैनिक को मारने पर ईरानी नागरिकों को 30 हजार डॉलर का इनाम दिया जाएगा. साथ ही मारने वाले हथियार को लेकर उसे म्यूजियम में रखा जाएगा.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 16, 2026, 10:30 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 10:32 PM IST
'किसी भी अमेरिकी सैनिक को मारो, मिलेगा 30 हजार डॉलर का इनाम', ईरानी सेना प्रमुख के एलान से बढ़ा तनाव

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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