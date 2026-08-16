'किसी भी अमेरिकी सैनिक को मारो, मिलेगा 30 हजार डॉलर का इनाम', ईरानी सेना प्रमुख के एलान से बढ़ा तनाव

दोनों मुल्कों में 28 फरवरी से सैन्य संघर्ष छिड़ा हुआ है. कई देशों की मध्यस्थता के बाद यूएस-ईरान में 17 जून को एक समझौता हुआ था, जिसमें उन्होंने 60 दिनों तक अस्थाई संघर्ष विराम की बात कही गई थी. अब वह समय सीमा 17 अगस्त को खत्म हो रही है. इसके बाद क्या होगा, किसी को नहीं पता है. लेकिन हथियारों की कमी की वजह से ट्रंप के सुर जहां नरम दिख रहे हैं, वहीं ईरान की आक्रामकता लगातार बरकरार है.