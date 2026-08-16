'किसी भी अमेरिकी सैनिक को मारो, मिलेगा 30 हजार डॉलर का इनाम', ईरानी सेना प्रमुख के एलान से बढ़ा तनाव

Iranian Military Chief Places Bounty on US Army: अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष भले ही रुका हुआ हो लेकिन तनाव अब भी गंभीर बना हुआ है. अब ईरानी सेना प्रमुख की एक घोषणा ने इसमें और तेल डालने का काम कर दिया है. ईरानी सेना के प्रमुख अमीर हातामी (Amir Hatami) ने अमेरिकी सैनिकों को बंदी बनाने या मारने पर 30 हजार डॉलर या 5 अरब तोमान के बराबर का इनाम मिलेगा.
AFP की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर कोई ईरानी महिला नागरिक अमेरिकन सैनिक को मारने या पकड़वाने में सहयोग करेगी तो उसे 60 हजार डॉलर की रकम इनाम में दी जाएगी. हातमी ने यह एलान करते हुए स्पष्ट नहीं किया कि यह योजना कब और कैसे अमल में लाई जाएगी. ईरानी सेना प्रमुख ने कहा कि देश में बहुत सारे लोग अमेरिकन सैनिकों का मुकाबला करना चाहते हैं, इसलिए लोगों के अनुरोध को देखते हुए यह योजना शुरू की गई है.
रिपोर्ट के मुताबिक, हातामी ने कहा कि अमरीकी सैनिक को मारने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार को बाद में दोगुनी कीमत पर खरीद लिया जाएगा. साथ ही, उस व्यक्ति को एक नया हथियार दिया जाएगा. अमेरिकी सैनिकों को मारने वाले उस हथियार को बहादुरी के प्रतीक के रूप में म्यूजियम में सजा कर रखा जाएगा.
ईरानी सेना प्रमुख ने कहा कि ईरान जंग ने अमेरिकी सैन्य ताकत की पोल खोलकर रख दी है. अब यूएस को फ़ारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी या होर्मुज स्ट्रेट में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है. अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें पानी की गहराइयों में डुबो दिया जाएगा.
बताते चलें कि यूएस-ईरान की मौजूदा जंग में सारे हमले हवाई मार्ग से ही हुए हैं. अमेरिका ने लड़ाकू विमानों और ड्रोनों के जरिए ईरान पर हमला बोला, जिसका ईरान ने भी पलटवार किया है. अमेरिकी सेना ने ईरान में ग्राउंड अटैक शुरू किए जाने का संकेत तो कई बार दिया है लेकिन अब तक ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है.
ईरान जंग शुरू होने के बाद एक अमेरिकी फाइटर जेट के क्रैश होने के बाद पायलट नीचे गिर गया था. जिसे 3 दिन बाद अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने सफलतापूर्वक निकाल लिया था. इसके अलावा कोई अमेरिकी सैनिक अब तक ईरान की जमीन पर नहीं उतरा है.
दोनों मुल्कों में 28 फरवरी से सैन्य संघर्ष छिड़ा हुआ है. कई देशों की मध्यस्थता के बाद यूएस-ईरान में 17 जून को एक समझौता हुआ था, जिसमें उन्होंने 60 दिनों तक अस्थाई संघर्ष विराम की बात कही गई थी. अब वह समय सीमा 17 अगस्त को खत्म हो रही है. इसके बाद क्या होगा, किसी को नहीं पता है. लेकिन हथियारों की कमी की वजह से ट्रंप के सुर जहां नरम दिख रहे हैं, वहीं ईरान की आक्रामकता लगातार बरकरार है.