बीजिंग की ये तस्वीर बढ़ाएगी अमेरिका की टेंशन, चीन के विजय दिवस परेड में शामिल होंगे पुतिन-किम

चीन आने वाले दिनों में अपनी सैन्य और कूटनीतिक ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा है. चीन-जापान युद्ध की 80वीं वर्षगांठ और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के अवसर पर राजधानी बीजिंग में एक भव्य विक्ट्री परेड आयोजित की जाएगी. हालांकि यह आयोजन ऐतिहासिक स्मृति और राष्ट्रवादी भावना को प्रदर्शित करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसकी असली वैश्विक झलक उस क्षण में होगी जब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक ही मंच पर दिखाई देंगे.

इन तीन महाशक्तियों की उपस्थिति को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक शक्तिशाली संकेत के रूप में देखा जा रहा है विशेषकर ऐसे समय में जब ये तीनों देश पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका, के साथ तीव्र तनाव के दौर से गुजर रहे हैं. राजनयिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह मंच सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है एकजुटता का, प्रतिरोध का और एक वैकल्पिक वैश्विक शक्ति संतुलन के दावे का. इस विजय दिवस की परेड में चीन अपनी नवीनतम सैन्य तकनीक, मिसाइल प्रणाली, और सैनिक टुकड़ियों का प्रदर्शन करेगा. दुनियाभर की निगाहें इस आयोजन पर टिकी हैं, क्योंकि यह सिर्फ अतीत की याद नहीं, बल्कि भविष्य की भू-राजनीतिक दिशा का भी संकेत हो सकता है.

विक्ट्री परेड से दिखेगी नई वैश्विक समीकरण की झलक

चीन की राजधानी बीजिंग में अगले महीने होने जा रही भव्य विक्ट्री परेड सिर्फ ऐतिहासिक स्मृति का प्रतीक नहीं बल्कि एक नई वैश्विक समीकरण की झलक भी देने जा रही है. 3 सितंबर को आयोजित होने वाली इस परेड की पुष्टि खुद चीन के विदेश मंत्रालय ने की है. इस परेड की खास बात यह होगी कि उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन पहली बार इतने बड़े मंच पर विश्व के अन्य प्रभावशाली नेताओं के साथ नजर आएंगे. इस आयोजन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल होंगे, जिससे यह परेड महज सैन्य प्रदर्शन से कहीं अधिक, एक राजनयिक शक्ति प्रदर्शन बन गई है. इस विजय दिवस के अवसर पर अब तक 26 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के शामिल होने की उम्मीद है, जो इसे चीन की वैश्विक पहुंच और कूटनीतिक रसूख को दिखाने वाला मंच बना देता है.

इस परेड से अमेरिका की चिंता बढ़ेगी?

विश्लेषकों का मानना है कि यह परेड तीन देशों चीन, रूस और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ती निकटता का प्रतीक है जो अमेरिका की वैश्विक रणनीति और प्रभाव के लिए चुनौती बन सकता है. खासकर ऐसे समय में जब यूक्रेन युद्ध, ताइवान मुद्दा और कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव पहले से ही अमेरिका के लिए प्रमुख सुरक्षा सरोकार बने हुए हैं. इस मंच से अमेरिका को अप्रत्यक्ष रूप से यह संदेश भी दिया जा सकता है कि वैश्विक शक्ति संतुलन अब एकध्रुवीय नहीं रह गया है, और पूर्व का गठजोड़ नए रूप में उभर रहा है.

चीन करेगा अपनी ताकत का प्रदर्शन

परेड की खास बात यह होगी कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की नई सैन्य संरचना पहली बार पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी. इस परेड के दौरान सैकड़ों लड़ाकू विमान, अत्याधुनिक टैंक, एंटी-ड्रोन सिस्टम, और अन्य हाई-टेक हथियार परेड का हिस्सा होंगे. करीब 70 मिनट लंबी इस परेड में दस हजार से भी ज्यादा चीनी सैनिक कदमताल करते नजर आएंगे. चीन की सेना की 45 यूनिट्स के सैनिक इसमें भाग लेंगे. इसके साथ ही, द्वितीय विश्व युद्ध और अन्य संघर्षों में लड़ चुके पूर्व सैनिकों को भी सम्मानपूर्वक शामिल किया जाएगा, जिससे यह आयोजन सैन्य शक्ति और ऐतिहासिक विरासत का सम्मिलन बन जाएगा. इस पूरे आयोजन की कमान खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग संभालेंगे, जो परेड की अगुवाई करेंगे और सेना के साथ राष्ट्र को संबोधित भी कर सकते हैं.

