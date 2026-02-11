Advertisement
Hindi Newsदेशसंसद शर्मसार! स्पीकर के चैंबर में घुसकर कांग्रेस सांसदों ने की गाली-गलौच? किरेन रिजिजू का प्रियंका गांधी पर सनसनीखेज आरोप

संसद शर्मसार! स्पीकर के चैंबर में घुसकर कांग्रेस सांसदों ने की 'गाली-गलौच'? किरेन रिजिजू का प्रियंका गांधी पर सनसनीखेज आरोप

20-25 congress mps abused lok sabha speaker: लोकसभा में हंगामे को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि 20-25 कांग्रेस सांसद स्पीकर ओम बिरला के कक्ष में घुस गए और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है. उन्होंने कहा कि नियमों की अनदेखी और लगातार विरोध के कारण संसद की कार्यवाही बाधित हुई और टकराव और गहरा गया है

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 11, 2026, 01:16 PM IST
20-25 congress mps abused lok sabha speaker: लोकसभा के भीतर और बाहर सरकार और विपक्ष के बीच युद्ध अब अपने चरम पर है. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक ऐसा सनसनीखेज आरोप लगाया है जिसने भारतीय लोकतंत्र की मर्यादा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. रिजिजू का दावा है कि प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में कांग्रेस के 20-25 सांसद जबरन स्पीकर ओम बिरला के चैंबर में घुस गए और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है. रिजिजू ने साफ कहा कि वह खुद उस समय वहां मौजूद थे. उनके मुताबिक स्पीकर ओम बिरला स्वभाव से बेहद शांत व्यक्ति हैं. जहां विपक्ष स्पीकर को हटाने के लिए नोटिस दे चुका है, वहीं सरकार ने 4 फरवरी का एक वीडियो जारी कर विपक्ष की घेराबंदी तेज कर दी है.

अगर कोई और होता तो सख्त कार्रवाई हो सकती थी. रिजिजू ने यह भी आरोप लगाया कि इस दौरान कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता भी वहां मौजूद थे. इनमें प्रियंका गांधी वाड्रा और के सी वेणुगोपाल का नाम लिया गया है. रिजिजू का दावा है कि ये नेता वहां मौजूद सांसदों को विरोध और टकराव के लिए उकसा रहे थे. सरकार की ओर से इसे संसद की गरिमा के खिलाफ बताया गया है. मंत्री ने कहा कि इस तरह का व्यवहार पहले कभी नहीं देखा गया.

जानबूझकर व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश
कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि मामला केवल स्पीकर के कक्ष तक ही सीमित नहीं था. उनके अनुसार सदन में भी संसदीय नियमों की खुली अनदेखी की गई. उन्होंने कहा कि स्पीकर ने जब एक आदेश दिया तो उसका पालन नहीं किया गया. इसके बाद राहुल गांधी ने यह कहा कि उन्हें बोलने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है. रिजिजू ने स्पष्ट किया कि संसद में बोलने के लिए अध्यक्ष की अनुमति जरूरी होती है. उन्होंने कहा कि यहां तक कि प्रधानमंत्री भी अध्यक्ष की अनुमति के बाद ही बोलते हैं. हर सांसद के लिए यही नियम लागू होता है. उन्होंने कांग्रेस सांसदों पर जानबूझकर व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया. रिजिजू ने कहा कि नियमों को तोड़कर सदन को बाधित करना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है.

इस पूरे विवाद के बीच विपक्ष और सरकार के बीच टकराव और तेज हो गया है. मंगलवार को विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने का नोटिस दिया. विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं. विपक्ष ने मांग की है कि जब तक यह मामला तय नहीं हो जाता तब तक ओम बिरला सदन की कार्यवाही न चलाएं. विपक्षी नेताओं का यह भी कहना है कि स्पीकर ने कांग्रेस सांसदों पर गलत आरोप लगाए हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री से भी सदन में न आने की अपील से जुड़ी टिप्पणी पर सवाल उठाए हैं. भाजपा ने विपक्ष के इस कदम की कड़ी आलोचना की है. भाजपा ने इसे संसद जैसी संस्था को कमजोर करने की कोशिश बताया है.

केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने यह भी दावा किया कि अगर भाजपा सांसदों को जवाब देने की खुली छूट मिलती तो हालात और बिगड़ सकते थे. उन्होंने कहा कि जिस दिन प्रधानमंत्री को धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देना था. उस दिन माहौल बेहद तनावपूर्ण था. रिजिजू ने 4 फरवरी की कार्यवाही का एक वीडियो भी जारी किया. इस वीडियो में कुछ महिला विपक्षी सांसदों को सत्ता पक्ष की बेंच की ओर जाते हुए दिखाया गया. मंत्री ने सवाल उठाया कि क्या ऐसा व्यवहार संसदीय मर्यादा के भीतर आता है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसदों के रवैये से भाजपा और एनडीए के सांसद बेहद नाराज थे. इसके बावजूद उन्होंने संयम रखा. उनका कहना है कि विपक्ष ने कार्यवाही को अभूतपूर्व तरीके से बाधित किया.

 नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा का बवाल
संसद में यह गतिरोध 2 फरवरी से लगातार बना हुआ है. यह विवाद तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख एम एम नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा से जुड़े एक लेख का हवाला देने की अनुमति नहीं दी गई. इसके बाद सदन में लगातार हंगामा होता रहा. 4 फरवरी को स्थिति चरम पर पहुंच गई. भारी शोरगुल के कारण प्रधानमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब नहीं दे सके. यह संसद के इतिहास में एक दुर्लभ स्थिति रही. इसके बाद 5 फरवरी को धन्यवाद प्रस्ताव बिना प्रधानमंत्री के भाषण के ही पारित कर दिया गया. स्पीकर ने केवल प्रस्ताव पढ़कर सुनाया और शोरगुल के बीच उसे ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई. सरकार का कहना है कि यह पूरी स्थिति विपक्ष के व्यवहार की वजह से बनी. वहीं विपक्ष इसे स्पीकर की भूमिका से जोड़कर देख रहा है.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

