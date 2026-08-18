'दिमागी नक्सल', जंतर-मंतर और चंदा चोरी... मानसून सत्र बर्बाद होने पर राहुल गांधी पर भड़के रिजेजू ने दिया हर सवाल का जवाब

मानसून सत्र के हंगामे की भेंट चढ़ने पर किरेन रिजिजू ने कांग्रेस, सपा समेत अन्य विपक्षी दलों को घेरते हुए देश को हुए नुकसान की कहानी बताई है. रिजेजू ने विपक्ष के नेताओं की मेच्योरिटी यानी परिपक्वता पर सवाल उठाते हुए कहा कि 'जब कोई काम न करने पर अड़ा हो, तो उसे समझाने-बुझाने का कोई असर नहीं होता. कांग्रेस पार्टी की वजह से ही यह चलन बना है. हम छोटे बच्चों से तो निपट नहीं रहे कि खींचकर सदन में बिठा दें. हम ज्यादा से ज्यादा उनसे विनती ही कर सकते हैं. हमने बार बार कांग्रेस पार्टी से संसद में आकर बहस करने को कहा, लेकिन वे ऐसा करना ही नहीं चाहते थे, इसलिए संसद के इस सत्र को उन्होंने अपनी जिद की भेंट चढ़ा दिया.
रिजेजु ने कहा कि दुनिया का ऐसा कौन सा हिस्सा है, जहां समस्याएं नहीं है. सरकार जंतर-मंतर से लेकर, राम मंदिर की चढ़ावा चोरी और हर सवाल का जवाब देने के लिए सदन को चलाने की अपील करती रही, लेकिन विपक्षी नेताओं के कान पर मानो जूं तक नहीं रेंगी.
रिजेजु ने कहा, 'राहुल गांधी ने एक 'ब्रिगेड' बनाई है, जिसका एकमात्र काम बवाल काटना और अपशब्द कहना है. जो सांसद वास्तव में अपनी बात रखना चाहते हैं, वो केवल नारेबाजी करने वाले चीयरलीडर बनकर रह गए हैं. यह चलन लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है.'
अपनी बात बढ़ाते हुए रिजेजु बोले- 'अगर कोई सांसद बस हंगामा करना चाहता है, तो उसके लिए MP बनने की क्या जरूरत है? ये काम तो जब मन करे सड़कों पर उतरकर किया जा सकता है. मेरा मानना है कि कांग्रेस सांसदों ने यह मान लिया है कि उनका काम बोलना नहीं, बल्कि हंगामा करना है.'
संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर जवाब देते हुए रिजिजू ने कहा, 'कांग्रेस संसद का सामना करने से डर गई. इसीलिए उन्होंने चर्चा से भागने का बहाना बनाया. जब सरकार हर सवाल का जवाब देने और हालात व अन्य जानकारी बताने के लिए तैयार थी, तो कांग्रेस पार्टी भागने लगी, क्योंकि वे सच्चाई का सामना करने की स्थिति में नहीं थे.'
पीएम मोदी की विदेश नीति पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'नेता विपक्ष ने नाटकीय अंदाज में प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में वे खुद ही हंसी का पात्र बन गए. उन्होंने अपनी छवि को बहुत बड़ा डेंट पहुंचाया है; इससे उबरने में उन्हें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा.
'दिमागी नक्सल' विवाद पर रिजिजू ने कहा, 'एक तरह से कांग्रेस पार्टी खुद को माओवादी और नक्सलवादी संगठन में बदल चुकी है. पहले सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में ऐसी विचारधारा वाले लोगों का दबदबा था, लेकिन अब पूरी कांग्रेस पार्टी ही माओवादी पार्टी बनती दिख रही है. मुस्लिम लीग जैसी बनने के बाद, अब वे माओवादी पार्टी बनने की ओर भी बढ़ रहे हैं. प्रधानमंत्री का कहना है और खुद मनमोहन सिंह ने भी यही कहा था कि माओवाद और नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं और इन्हें खत्म किया जाना चाहिए. पीएम मोदी के नेतृत्व में, देश के खिलाफ लड़ने वाले हथियारबंद नक्सलियों को काफी हद तक खत्म कर दिया गया है. हालांकि, शहरी इलाकों में इसकी विचारधारा अभी भी मौजूद है और उससे भी निपटना होगा.
कांग्रेस को लगा कि यह बात उनके बारे में थी. तब मैंने उन्हें क्लियर किया कि नक्सलवाद का क्या मतलब है और 'दिमागी नक्सल' कौन हैं. मैंने अलग से ब्रीफ करके उन्हें बताया कि 'दिमागी नक्सल' वो हैं जो जो देश के बंटवारे की वकालत करते हैं, अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं या पूर्वोत्तर को अलग करने की बात करते हैं. ऐसे लोग नक्सलवाद का शिकार लोगों के परिवारों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाते; चाहे वे सेना, CRPF, SSB, BSF, ITBP, CISF या NSG के जवान हों, ऐसे लोगों की शहादत पर ये माओवादी और बौद्धिक नक्सल जश्न मनाते हैं. 'दिमागी नक्सल' से मेरा यही मतलब है.'
रिजिजु ने कहा कि छात्रों की चिंताएं जायज हैं, उन पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और दूसरों का स्थिति को हाईजैक करने की कोशिश करना सही नहीं है. अभिजीत दिपके महाराष्ट्र से हैं, लेकिन वह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं. वह 'छात्र' कैसे बन गए? छात्रों में एक खास तरह का जोश होता है और उनसे बातचीत की जा सकती है, लेकिन जब राजनीतिक पार्टियां छात्रों की आड़ में अपना राजनीतिक एजेंडा साधने की कोशिश करती हैं तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है.
समाजवादी पार्टी के इस आरोप पर कि सरकार राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी और दूसरे मुद्दों पर बहस करने से इनकार कर रही है, इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम जंतर-मंतर से चल रहे छात्र आंदोलन पर चर्चा करने के लिए तैयार थे. लेकिन सच ये भी है कि हर विषय पर एक साथ चर्चा नहीं की जा सकती.