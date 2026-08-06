/किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को लगाया फोन... परिसीमन पर मांगा समर्थन तो मिला ये जवाब

संसद के मानसून सत्र के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध जारी है. इसी बीच गुरुवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज राहुल गांधी से फोन पर बात की. दोनों नेताओं के बीच परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर चर्चा हुई. हालांकि राहुल गांधी ने रिजिजू को जवाब दिया कि वो अपने सहयोगी दलों से बातचीत के बाद ही इस पर अपनी रुख जाहिर करेंगे.
जानकारी के मुताबिक गुरुवार को किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के साथ फोन पर बात करते हुए परिसीमन पर समर्थन देने का मांग की. साथ ही रिजिजू ने कहा कि महिला आरक्षण लागू नहीं होने से महिला समाज में नाराजगी बढ़ेगी. रिजिजू ने कहा कि परिसीमन पर समर्थन मिलने से महिला आरक्षण विधेयक लागू करने में मदद मिलेगी.
हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि वह पहले अपनी पार्टी और सहयोगी दलों से चर्चा करेंगे. इसके अलावा इस मुद्दे पर ऑल पार्टी मीटिंग में भी चर्चा होगी. चर्चा के बाद कांग्रेस सरकार को अपना रुख बताएगी.
यह पहली बार नहीं है, जब किरेन रिजिजू ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी से बात की है. इससे पहले बुधवार को भी उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात कर सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने में सहयोग मांगा. दोनों नेताओं की यह मुलाकात संसद भवन में मौजूद राहुल गांधी के कार्यालय में हुई. जो तकरीबन 50 मिनट तक चली थी. बैठक में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहीं. बाद में गौरव गोगोई और केसी वेणुगोपाल भी चर्चा में शामिल हुए.
इससे पहले भी किरेन रिजिजू और राहुल गांधी के बीच बातचीत हुई थी. सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में भी परिसीमन (Delimitation) बिल, विदेशी अंशदान विनियमन (FCRA) संशोधन विधेयक समेत कई लंबित मुद्दों पर चर्चा हुई.
यहां यह बात भी गौर करने लायक है कि 20 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र में लोकसभा अब तक एक भी दिन प्रश्नकाल पूरा नहीं कर सकी है। हंगामे के बीच बिना चर्चा के पांच विधेयक पारित किए जा चुके हैं.