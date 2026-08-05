/क्या सच में बढ़ेगी लोकसभा सीटों की संख्या? परिसीमन और विशेष सत्र पर किरेन रिजिजू ने दिया बड़ा बयान

Kiren Rijiju: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद सत्र के विस्तार और अगस्त में आयोजित होने वाले कथित विशेष सत्र की सभी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है. 16 से 18 अगस्त के बीच महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर विशेष बैठक की चर्चाएं थीं, जिन पर विराम लगाते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, 'संसद सत्र की तारीखों को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयकों पर 16 से 18 अगस्त तक कोई विशेष सत्र आयोजित नहीं किया जा रहा है.'
दरअसल, 20 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त तक प्रस्तावित है. सदन की कार्यवाही के दौरान शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी को लेकर विपक्षी दलों की मांगों और हंगामे के चलते लगातार हो रहे स्थगन के बीच किरेन रिजिजू का यह बड़ा बयान सामने आया है.
मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि विशेष सत्र बुलाकर सरकार का मकसद महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े 3 अहम विधेयकों को पास कराना था. इन विधेयकों को संसद में पास कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत (विशेष बहुमत) की जरूरत होती है. इसलिए यह चर्चा थी कि यदि 13 अगस्त को मानसून सत्र खत्म होने तक पर्याप्त समर्थन मिल जाता है, तो सरकार 16 से 18 अगस्त के बीच 3 दिन का विशेष सत्र बुला सकती है. हालांकि, सरकार ने इस संभावना से इनकार कर दिया है.
दरअसल, संसद में बीते सत्र में जो तीन बिल पेश किए गए थे, उनके जरिए लोकसभा सीटों में विस्तार होना है. इनका मकसद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को एक-तिहाई यानी 33 फीसदी आरक्षण जल्दी लागू करना और नए सिरे से परिसीमन करना है. इसके बाद देश में लोकसभा सीटें 800 से ज्यादा हो सकती हैं.
इन तीन बिलों में एक बिल परिसीमन विधेयक-2026 है, जिसके जरिए नया परिसीमन आयोग बनेगा, जो नई जनसंख्या के आधार पर सीटों की सीमाएं और बंटवारा तय करेगा. इसके बाद हर राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ जाएगी.
आसान शब्दों में, चुनाव क्षेत्रों (लोकसभा या विधानसभा सीटों) की सीमाएं दोबारा तय करना ही परिसीमन कहलाता है. जैसे-जैसे किसी शहर या इलाके की आबादी बढ़ती है, सरकार वहां के चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं बदलती है. इसका असर आपके वार्ड से लेकर लोकसभा सीट तक पर पड़ता है. उदाहरण के लिए ऐसे समझिए, जैसे आपका इलाका पहले किसी एक लोकसभा सीट में आता था, तो परिसीमन के बाद दूसरी सीट में आ सकता है.
संसदीय गतिरोध को दूर करने और विधायी ढांचे पर आम सहमति बनाने के लिए संसद परिसर में उच्चस्तरीय बातचीत हुई. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चैंबर में उनसे मुलाकात की. इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं. लगभग 50 मिनट तक चली इस बैठक में रिजिजू ने परिसीमन विधेयक और उससे जुड़े कानूनी पहलुओं पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के रुख को समझने का प्रयास किया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने घर पर बीजेपी के करीब 37 नए और दूसरी पार्टियों से आए राज्यसभा सांसदों को नाश्ते पर बुलाया. इस अनौपचारिक मुलाकात में पीएम मोदी ने सांसदों को संसद में अनुशासन बनाए रखने, जनता से सीधा जुड़ाव रखने और सार्वजनिक जीवन के अनुभवों से जुड़े जरूरी टिप्स दिए.