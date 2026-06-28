/जब ब्रिटेन में ‘झूठा’ कहना पड़ा भारी, तो भारत में प्रधानमंत्री पर बयानबाजी को लेकर क्यों नहीं होती कार्रवाई?

PM Modi news: पीएम मोदी को अब तक 34 देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं. लेकिन देश में कुछ विपक्षी नेता ऐसे भी हैं जो पीएम पद की गरिमा और मर्यादा का अपमान करते हैं. संसदीय कार्य मंत्रि किरेन रिजिजू ने ऐसे असंसदीय आचरण करनेवाले नेताओं को लिए ब्रिटेन के संसदीय मॉडल का उदाहरण पेश किया है. भारत में ब्रिटेन के संसदीय मॉडल की क्यों चर्चा हो रही है, ये जानने के लिए पढ़िए हमारी विशेष रिपोर्ट
ब्रिटेन की संसद में अप्रैल के महीने में हुई इस घटना का वीडियो भारत में चर्चा है. केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस वीडियो को शेयर करते हुए एक टिप्पणी की.
रिजिजू ने लिखा- 'भारत में पीएम को न जाने क्या-क्या कह देते हैं.अंग्रेजों ने तो अपने प्रधानमंत्री को केवल 'झूठा' कहने पर ही पाकिस्तानी मूल की ज़ारा सुल्ताना को संसद से बाहर कर दिया. क्या हम ब्रिटेन के संसदीय मॉडल का पालन करेंगे?'
We are supposed to be following the British - Westminster Parliamentary Democracy Model..
भारत में तो PM को 'कायर, सरेंडर, आतंकवादी, चोर, गली के सड़क छाप कुत्ते, न जाने क्या क्या कह देते हैं, तब भी किसी पर कोई कार्यवाही नहीं होती।
अंग्रेजो ने तो अपने प्रधानमंत्री को केवल 'झूठा’… pic.twitter.com/k3GI6hqJMC
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) June 28, 2026
रिजिजू की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई. क्या भारत को भी प्रधानमंत्री पद की मर्यादा बनाए रखने के लिए ब्रिटेन का मॉडल अपनाना चाहिए. जब दुनिया के तमाम देश भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं. उन्हें अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देते हैं तब भारत में क्यों कुछ नेता पीएम पद की गरिमा को चोट पहुंचाते हैं
इन सवालों को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि ब्रिटेन की संसद में हुआ क्या था. क्यों पाकिस्तानी मूल की सांसद को सदन से बाहर किया गया था?
इसी साल अप्रैल के महीने में ब्रिटेन की संसद में पीटर मैंडेलसन की अमेरिका के राजदूत के रूप में नियुक्ति पर बहस हो रही थी. इसी बहस के दौरान सांसद जारा सुल्ताना ने पीएम कीर स्टार्मर को बेयर-फेस्ड लायर यानी निर्लज्ज झूठा कह दिया. पहले ध्यान से पढ़िए ब्रिटेन की संसद में जारा सुल्तान ने क्या कहा था.
पाकिस्तान मूल की ब्रिटिश सांसद जारा सुल्तान ने कहा, 'स्पीकर महोदय प्रधानमंत्री ने पीटर मैंडेलसन को इसलिए नियुक्त किया क्योंकि पीटर मैंडेलसन उनका काम करते हैं. पीएम ने उन्हें नियुक्त किया है; उनका बचाव कर रहे हैं. अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विरोध में कुछ भी नहीं है. प्रधानमंत्री देश को धोखा दे रहे हैं. इसलिए अब ये कहना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री बेयर-फेस्ड लायर (निर्लज्ज झूठे) हैं.
इसके बाद स्पीकर की आवाज़ आती है—'बैठ जाओ और बाहर जाओ.'
चर्चा के दौरान जैसे ही जारा सुल्तान ने पीएम को निर्लज्ज झूठा कहा स्पीकर लिंडसे हॉयल ने फौरन हस्तक्षेप करके सुल्ताना को बयान वापस लेने के लिए कहा. इनकार करने पर उन्हें 5 दिनों के लिए सदन से सस्पेंड कर दिया गया था. इसी दिन रिफॉर्म यूके के ली एंडरसन को भी लायर कहने पर सदन से निष्कासित किया गया था.
ये संसदीय लोकतंत्र का ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल है. जहां पीएम के अपमान पर तत्काल कार्रवाई होती है. इसकी वजह है ब्रिटेन का संसदीय नियम.
ब्रिटेन में असंसदीय भाषा नियम के मुताबिक लॉयर यानी झूठा, डिसऑनेस्ट यानी बेईमान जैसे शब्द संसद में बोलने पर पाबंदी है.
अगर कोई सदस्य सदन में इन शब्दों का प्रयोग करता है तो स्पीकर तत्काल उसे सस्पेंड कर सकते हैं, जैसे की जारा सुल्तान के साथ हुआ
ब्रिटिश संसदीय परंपराओं के मुताबिक प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत टिप्पणी पूर्णतः वर्जित है. यानी कोई भी सदस्य सरकार की नीतियों की आलोचना तो कर सकता है लेकिन पीएम पर निजी टिप्पणी नहीं कर सकता है
इसलिए पीएम पर टिप्पणी करने वाली सांसद को तत्काल सदन से निलंबित कर दिया गया. लेकिन भारत में ऐसा नहीं है.
भारत में राहुल गांधी राफेल और चीन के मुद्दे पर पीएम को चोर और कायर कह चुके हैं. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पीएम पर असंसदीय टिप्पणीकर चुके है. अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता भी पीएम पर असंसदीय टिप्पणी कर चुके हैं. लेकिन उनके खिलाफ वैसी कार्रवाई नहीं हुई जैसे ब्रिटेन में ज़ारा सुल्तान के खिलाफ हुई.
भारत में नियम 380, 381 के तहत सदन में असंसदीय भाषा का प्रयोग बैन है. लेकिन असंसदीय शब्द क्या है, इस पर बार-बार बहस होती है.
स्पीकर सभापति के पास असंसदीय शब्दों का प्रयोग करने वाले सांसदों पर कार्रवाई का अधिकार है. लेकिन राजनीतिक दबाव में अक्सर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है.
नियम 222/188 के तहत विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई हो सकती है. लेकिन राजनीतिक सहमति न होने पर ज्यादातर केस में कार्रवाई नहीं होती है.
भारत में असंसदीय टिप्पणी पर सदन में हंगामा होता है. लेकिन कार्रवाई नहीं होती. अगर कभी कार्रवाई हो भी जाए तो विपक्ष सदन नहीं चलने देता. इसलिए ज्यादा से ज्यादा सदन की कार्रवाही से असंसदीय शब्दों को हटा दिया जाता है.
लेकिन किसी सांसद पर वैसा एक्शन नहीं होता जैसे ब्रिटेन में जारा सुल्तान के खिलाफ हुआ.
इसलिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इस ब्रिटिश मॉडल से सीख लेने की बात कह रहे हैं. क्योंकि एक ऐसा स्वदेशी संसदीय ढांचा बनाने की जरूर है जो पीएम पद की गरीमा का सम्मान करे, संवैधानिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करे और नेताओं को ज्यादा जिम्मेदार बनाएं.