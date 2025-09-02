राहुल गांधी को मूर्ख मत समझिए, वह छोटे बच्चे नहीं... केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्यों कहा ऐसा?

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक तरफ कांग्रेस सांसद शशि थरूर की तारीफ की है और दूसरी तरफ राहुल गांधी पर देशविरोधी ताकतों के साथ साजिश रचने का आरोप लगाया है. समझें पूरा मामला.
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की खुलकर तारीफ की है, वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. रिजिजू ने थरूर को देश के लिए सोचने वाला नेता बताया, जबकि राहुल गांधी को देशविरोधी ताकतों के साथ मिलकर साजिश रचने वाला करार दिया.
शशि थरूर की तारीफ, कांग्रेस में हलचल
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा, "कांग्रेस में शशि थरूर जैसे कई अच्छे नेता हैं, जो देश के लिए सोचते हैं. लेकिन वे अपने नेताओं के सामने बोलने से डरते हैं. थरूर बोलते हैं, पर उन्हें अपनी ही पार्टी में आलोचना झेलनी पड़ती है." रिजिजू का यह बयान तब आया, जब शशि थरूर कई बार सरकार की नीतियों की तारीफ कर चुके हैं. इससे उनके कांग्रेस छोड़ने की अटकलों को भी बल मिला है.
राहुल गांधी पर गंभीर आरोप
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी देशविरोधी ताकतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. ज्यूडिशरी पर अटैक करने के लिए, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना और चुनी हुई सरकार को चोर बताना, यह सब कुछ वे जानबूझकर कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी नासमझ हैं. राहुल गांधी छोटे बच्चे नहीं हैं. वे सोची-समझी साजिश का बहुत बड़ा हिस्सा हैं.
राहुल गांधी बेवकूफ नहीं
संसद के मानसून सत्र में गतिरोध और बिहार एसआईआर पर विपक्ष के हंगामे से जुड़े सवालों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "यह न सोचें कि राहुल गांधी बेवकूफ हैं और बेवकूफी का काम करते हैं, यह बिल्कुल नहीं है। बल्कि वे सोची-समझी साजिश का हिस्सा हैं. लोग राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं, कांग्रेस के लोगों ने ही राहुल गांधी को पप्पू कहा, भाजपा के लोगों ने नहीं कहा है. मैं नहीं मानता हूं कि राहुल गांधी बेवकूफ हैं." समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में किरेन रिजिजू ने कहा, "भारत में ही रह रहे देशविरोधी ताकतों के ग्रुप ने राहुल गांधी को इंफ्लूएंस किया है. वामपंथी विचारधारा के लोगों ने राहुल गांधी को इंफ्लूएंस किया है."
मदरसों में आधुनिक शिक्षा पर जोर
मदरसों में शिक्षा के सवाल पर रिजिजू ने कहा, "धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा जरूरी है. आज के समय में नौकरी और वैज्ञानिक ज्ञान के लिए आधुनिक शिक्षा अनिवार्य है." उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मदरसों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली अपनानी चाहिए.
मोदी की वैश्विक पहचान
रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा, "मोदी को दुनियाभर के नेता पहचानते हैं. वैश्विक मंच पर उनकी गिनती सबसे वरिष्ठ राजनेताओं में होती है." उन्होंने भारत की 7.8% जीडीपी ग्रोथ का जिक्र करते हुए कहा कि वैश्विक मंदी के बावजूद भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है.
विपक्ष पर तंज
रिजिजू ने विपक्षी नेताओं की बयानबाजी को खारिज करते हुए कहा, "विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, लेकिन जनता उन्हें माफ नहीं करेगी." उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि वे लालू प्रसाद के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन देश का भविष्य नहीं संवार सकते.
