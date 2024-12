जॉर्ज सोरोस पर संसद में संग्राम! राज्यसभा में नड्डा के तेवर देख भड़की कांग्रेस, रिजिजू बोले- राहुल को समझाओ

मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला. संसद के बाहर और अंदर दोनों जगह पर विपक्षी सांसद अडानी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते दिखाई दे रहे हैं. पहले संसद के बाहर एक खास बैग लेकर कांग्रेस समेत कई पार्टियों के सांसदों ने प्रदर्शन किया. इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही फिर से हंगामा शुरू हो गया. इसी हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजु ने नेता प्रतिपक्ष को लेकर कहा कि अगर संसद को चलाना है तो राहुल गांधी को समझाओ. वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में जेपी नड्डा ने तीखे तेवर में बोलते कांग्रेस और जॉर्ज सरोस के बीच रिश्ते के बारे में पूछा.

जेपी नड्डा ने राज्यसभा OCCRP (पत्रकारों की एक संस्था) के बारे में बोलते हुए कहा,'ये एक ऐसी संस्था है जो देश और विभिन्न देशों की संप्रभुता को चोट पहुंचाने के प्रयार करती है और इतिहास इस बात का गवाह है कि जो जो विषय ओसीसीआरपी ने रिपोर्ट किया उसको लोकसभा के सदन के विपक्ष के नेता ने उठाकर ये साबित किया है कि बाहरी ताकतों का वो औजार बनकर देश में अस्थिरता लाने में अपना योगादान कर रहे हैं.' नड्डा ने सोनिया गांधी को घेरते हुए कहा कि फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक (एफडीएल-एपी) संस्था कश्मीर को एक आजाद रियासत मानती है और जॉर्ज सरोस इस फाउंडेशन को फंडिंग करता है.

