'हंगामा करके सुर्खियां बटोरो, विपक्षी सांसद हमें बताते हैं आलाकमान की सच्चाई', PM मोदी के मंत्री ने सुनाई खरी-खरी
'हंगामा करके सुर्खियां बटोरो, विपक्षी सांसद हमें बताते हैं आलाकमान की सच्चाई', PM मोदी के मंत्री ने सुनाई खरी-खरी

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में कहा है कि विपक्षी सांसद चाहते हैं कि संसद की कार्यवाही ठीक से चले लेकिन उन्हें उनके नेता हंगामा करने को कहते हैं. वो कहते हैं कि कुछ भी करो हंगामा करके सुर्खियों बंटोरो.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 23, 2025, 07:57 PM IST
'हंगामा करके सुर्खियां बटोरो, विपक्षी सांसद हमें बताते हैं आलाकमान की सच्चाई', PM मोदी के मंत्री ने सुनाई खरी-खरी

Kiren Rijiju: संसद सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे को लेकर कंद्रीय मंत्री बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने विपक्षी पार्टियों के सीनियर नेताओं पर आरोप लगाया कि वो अपनी पार्टी के सांसदों से कहते हैं कि कुछ भी करो, बस हंगामा करो और हेडलाइन बंटोरनी हैं. गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे पीएम, सीएम, मंत्रियों को हटाने के लिए विपक्ष के जरिए बिल फाड़ने पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने यह टिप्पणी की.

'हंगामा करो और सुर्खियों बंटोरो'

रिजिजू ने आगे कहा,'मैंने उन्हें कई बार समझाया कि इस तरह कागज फेंकना ठीक नहीं है, उन्होंने सारी हदें पार कर दीं, वे नीचे आए और गृह मंत्री का माइक छीन लिया. हमने उनसे कहा कि जितना चिल्लाना है चिल्लाएं लेकिन किसी चीज को छूने से बचें. अगर हाथापाई हुई, तो देश की बदनामी होगी. इन लोगों को उनकी पार्टी के नेताओं ने आदेश दिया है कि जाओ और कुछ भी करो, हंगामा करो और सुर्खियां बटोरो.'

हम कमेटियां बनाते हैं

केंद्रीय मंत्री ने अपने बयान में आगे कहा,'उनके (विपक्षी) सांसद आकर बताते हैं कि हम चर्चा चाहते हैं लेकिन ऊपर से आदेश आया है कि हंगामा करो, बहस में भाग मत लो.' रिजिजू ने कहा,'हम आपस में कमेटियां बनाने पर चर्चा करते हैं. हम संसद के बाहर बात करते हैं. वे मेरे घर आते हैं, मैं खड़गे जी के घर जाता हूं. मैं राहुल गांधी और अन्य सीनियर नेताओं से मिला हूं. यह गलत है कि सरकार उनसे संपर्क नहीं करती. हम हाथ मिलाकर विपक्ष के पास जाते हैं.'

राहुल गांधी से असहज हो जाते हैं उनके नेता

राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डांटा था जब उन्होंने प्रधानमंत्री को 'चोर' कहा था, राफेल के बारे में बकवास की थी और दावा किया था कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है. उन्हें एक भारतीय की तरह बोलना चाहिए. मैं राहुल गांधी को सुधारने वाला कोई नहीं हूं. वो सुनेंगे ही नहीं, जब भी राहुल गांधी कुछ कहते हैं, उनके सभी सांसद बहुत असहज हो जाते हैं. उन्हें डर है कि वे बकवास बोलेंगे और पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी. लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए. वे एक मजबूत विपक्ष की तो बात ही छोड़िए, विपक्ष के बुनियादी कर्तव्य भी नहीं निभा पा रहे हैं.'

सरकार ने पेश किया नया बिल

संसद से मॉनसून सत्र के दौरान पहले विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार को घेरने की कोशिश, इसके बाद कथित वोट चोरी और बिहार में जारी SIR को लेकर संसद से सड़क तक हंगामा किया. इसी बीच केंद्र सरकार ने एक बिल पेश कर दिया जिसमें ऐसे पीएम, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है. इसको लेकर भी विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा.

