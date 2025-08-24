संसद और विधानसभा नहीं चले तो लोकतंत्र पर उठेंगे सवाल... किरेन रिजिजू ने क्यों कही ये बात!

Kiren Rijiju: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद और विधानसभा का सुचारू संचालन लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है. उन्होंने विपक्ष को बहस का अधिकार तो दिया, पर अवरोध को हानिकारक बताया. दिल्ली में हुए सम्मेलन में संसदीय परंपराओं पर चर्चा हुई और विठ्ठलभाई पटेल पर डाक टिकट व प्रदर्शनी भी जारी की गई.
Parliament Functioning: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को कहा कि संसद और विधानसभा का सुचारू संचालन लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है. उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित पहले अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन में कहा कि अगर ये संस्थान ठीक से काम नहीं करेंगे तो लोकतंत्र पर सवाल उठेंगे. रिजिजू ने संसद और विधानसभा को लोकतंत्र के "मुख्य केंद्र" बताया और कहा कि उनका जीवंत संचालन ही लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत रखता है. उन्होंने यह भी कहा कि संसद केवल कानून बनाने का स्थान नहीं है, बल्कि यह बहस और विचारों के आदान-प्रदान का मंच भी है.
विपक्ष का अधिकार लेकिन...
रिजिजू ने स्पष्ट किया कि विपक्ष को सरकार पर सवाल उठाने और नीतियों की समीक्षा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन कामकाज में बाधा डालना लोकतंत्र के लिए हानिकारक है. उन्होंने कहा कि संसद में विभिन्न विचारों के लोग एक साथ आते हैं, इसलिए मतभेद स्वाभाविक हैं. हालांकि, यह मतभेद संसद की कार्यवाही को ठप करने का बहाना नहीं बनना चाहिए. रिजिजू ने कहा कि विरोध और अवरोध में फर्क है. विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह सवाल उठाए, पर संसद के सुचारू संचालन को प्रभावित न करे.
सम्मेलन में उठे संसदीय परंपराओं के मुद्दे
दिल्ली विधानसभा में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया. इस मौके पर संसदीय परंपराओं को मजबूत बनाने और लोकतंत्र की प्रक्रियाओं को और प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई. रिजिजू ने कहा कि ऐसे सम्मेलन न केवल विधायकों और सांसदों को एक मंच पर लाते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि लोकतांत्रिक संस्थाएं और अधिक प्रभावी तरीके से कार्य करें. संसद और विधानसभाओं में रचनात्मक बहस को बढ़ावा देना लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती का प्रमाण है.
डाक टिकट और प्रदर्शनी भी आकर्षण
कार्यक्रम में विठ्ठलभाई पटेल के संसदीय योगदान को समर्पित विशेष डाक टिकट "द ग्लोरियस सागा ऑफ विठ्ठलभाई पटेल" भी जारी किया गया. साथ ही उनके जीवन पर आधारित प्रदर्शनी और डॉक्यूमेंट्री भी प्रदर्शित की जाएगी जो 26 अगस्त से 31 अगस्त तक आम जनता के लिए खुली रहेगी. सम्मेलन का समापन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की अध्यक्षता में होगा. यह आयोजन लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय योगदान को जनता तक पहुंचाने का एक अनूठा प्रयास माना जा रहा है.
