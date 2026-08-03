/हंगामे के बीच संसद से पास हुए 2 बड़े बिल, चर्चा न होने पर रिजिजू बोले- कांग्रेस सांसद पूरी तरह बिगड़ चुके

संसद के मानसून सत्र में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 और MSME से जुड़ा एक अहम विधेयक बिना विपक्ष की ओर से चर्चा के पास हो गया. इसके बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष ने चर्चा के बजाय केवल हंगामा किया. वहीं आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि उन्हें चर्चा करने का मौका ही नहीं दिया गया.
रिजिजू ने कहा कि लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा संशोधन विधेयक और राज्यसभा में MSME से संबंधित विधेयक पारित किया गया. सरकार चाहती थी कि इन महत्वपूर्ण विधेयकों पर सभी सांसद अपनी राय रखें, लेकिन विपक्ष ने चर्चा में हिस्सा नहीं लिया.
उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मैंने सभी से आग्रह किया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से भी कहा कि सांसदों को चर्चा में भाग लेने के लिए समझाएं, लेकिन कांग्रेस में कोई ऐसा नहीं है जो अपने सांसदों को समझा सके. कांग्रेस के सांसद पूरी तरह बिगड़ चुके हैं. पार्टी के पास ऐसा कोई नेता नहीं बचा है जो उन्हें सही रास्ता दिखा सके. विपक्ष की अपनी मांगें हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर विधेयक बिना चर्चा के पारित हो. यह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है. उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में विपक्ष महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेगा.
#WATCH | दिल्ली | केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "आज दो महत्वपूर्ण बिल पास किए गए हैं। लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में MSME का बिल पास किया गया है। विपक्ष में कोई ऐसा नहीं है जो इस चर्चा में हिस्सा लेना चाहता था। मैंने… pic.twitter.com/9CdSKpq2r6
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 3, 2026
उधर, भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने भी विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक लंबे समय से संसद के एजेंडे में था और सरकार इस पर चर्चा कर इसे पारित कराना चाहती थी. उनके मुताबिक यह पूरी तरह न्यायपालिका से जुड़ा विषय था और इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं थी.
#WATCH दिल्ली: भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा, "सदन में विपक्ष कोई मांग नहीं कर रहा है। सदन में हर विषय पर चर्चा होती है। स्पीकर कह रहे हैं कि आप किसी विषय पर चर्चा करना चाहते हैं उसका प्रस्ताव आप लाएं, व्यापार सलाहकार समिति जिसमें सभी पार्टी के सदस्य होते हैं वे तय कर देंगे।… pic.twitter.com/kq9dL3KjXi
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जगदंबिका पाल ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या तय करने का अधिकार संसद को दिया है. ऐसे में इस विधेयक पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए थी. उन्होंने यह भी कहा कि स्पीकर लगातार विपक्ष से कह रहे हैं कि यदि किसी विषय पर चर्चा करानी है तो उसका प्रस्ताव लाएं. बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सभी दलों के सदस्य मौजूद रहते हैं और वहीं चर्चा का फैसला होता है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सुनियोजित तरीके से सदन नहीं चलने दे रहा है.
#WATCH | दिल्ली | आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 लोकसभा में पारित होने पर कहा, "उच्चतम न्यायालय संशोधन विधेयक, 2026 जो अभी लोकसभा में पारित हुआ, मैं उस पर अपनी बात रखना चाहता था।… pic.twitter.com/bIhJhLCt8J
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वहीं, आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने भी विधेयक पारित करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक पर अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन विपक्ष के हंगामे और सरकार की जल्दबाजी के कारण उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला. चंद्रशेखर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना सही कदम है, लेकिन वह सरकार से यह भी पूछना चाहते थे कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) के गठन और उच्च न्यायिक सेवा में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधित्व को लेकर सरकार की क्या योजना है? इतने महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने जल्दबाजी में विधेयक पारित करा दिया, जो उचित नहीं है.
विपक्ष अपनी मांगों को लेकर लगातार हंगामा कर रहा है, जबकि सरकार महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा कर उन्हें पारित कराने की बात कह रही है. इसी वजह से मानसून सत्र में कई दिनों से सामान्य कार्यवाही प्रभावित हो रही है.
1- सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक 2026
इस विधेयक का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है. सरकार का मानना है कि इससे लंबित मामलों के तेजी से निपटारे में मदद मिलेगी और अदालत पर बढ़ते काम का बोझ कम होगा. न्यायाधीशों की संख्या संविधान में तय नहीं है. संसद जरूरत के मुताबिक कानून बनाकर इसमें बदलाव कर सकती है. इसी व्यवस्था के तहत यह संशोधन लाया गया है.
2- MSME विकास (संशोधन) विधेयक, 2026
इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना और भुगतान विवादों के निपटारे की प्रक्रिया को तेज करना है. विधेयक में भुगतान से जुड़े विवादों के समाधान की व्यवस्था को मजबूत करने और मध्यस्थता (Arbitral Awards) पर जोर दिया गया है, ताकि छोटे कारोबारियों को लंबे समय तक भुगतान का इंतजार न करना पड़े. सरकार का मानना है कि इससे MSME सेक्टर की नकदी (Cash Flow) बेहतर होगी, कारोबार करना आसान होगा और रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा.