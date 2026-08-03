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हंगामे के बीच संसद से पास हुए 2 बड़े बिल, चर्चा न होने पर रिजिजू बोले- कांग्रेस सांसद पूरी तरह बिगड़ चुके

संसद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने वाला संशोधन विधेयक और MSME विधेयक बिना चर्चा के पारित होने पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि विपक्ष ने केवल हंगामा किया.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Aug 03, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 05:57 PM IST
हंगामे के बीच संसद से पास हुए 2 बड़े बिल, चर्चा न होने पर रिजिजू बोले- कांग्रेस सांसद पूरी तरह बिगड़ चुके

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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