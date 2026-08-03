/हंगामे के बीच संसद से पास हुए 2 बड़े बिल, चर्चा न होने पर रिजिजू बोले- कांग्रेस सांसद पूरी तरह बिगड़ चुके

वहीं, आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने भी विधेयक पारित करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक पर अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन विपक्ष के हंगामे और सरकार की जल्दबाजी के कारण उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला. चंद्रशेखर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना सही कदम है, लेकिन वह सरकार से यह भी पूछना चाहते थे कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) के गठन और उच्च न्यायिक सेवा में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधित्व को लेकर सरकार की क्या योजना है? इतने महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने जल्दबाजी में विधेयक पारित करा दिया, जो उचित नहीं है.