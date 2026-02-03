Advertisement
राहुल गांधी ने बर्बाद किया सदन का समय! लोकसभा में किरेन रिजिजू का बड़ा हमला, बोले- कांग्रेस को देश की तरक्की बर्दाश्त नहीं

राहुल गांधी ने बर्बाद किया सदन का समय! लोकसभा में किरेन रिजिजू का बड़ा हमला, बोले- कांग्रेस को देश की तरक्की बर्दाश्त नहीं

kiren rijiju slams rahul gandhi: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने लद्दाख गतिरोध पर बहस में बाधा डालकर अन्य सांसदों का समय बर्बाद किया. उन्होंने कहा कि सभी सांसदों को संसदीय नियमों का पालन करना जरूरी है और किसी को इसका अनादर नहीं करना चाहिए.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 03, 2026, 01:42 PM IST
राहुल गांधी ने बर्बाद किया सदन का समय! लोकसभा में किरेन रिजिजू का बड़ा हमला, बोले- कांग्रेस को देश की तरक्की बर्दाश्त नहीं

kiren rijiju slams rahul gandhi: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जुबानी हमला किया. रिजिजू ने राहुल गांधी पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की 'अप्रकाशित किताब' से जुड़े एक मैगजीन आर्टिकल का हवाला देते हुए लद्दाख गतिरोध का मुद्दा उठाकर सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाया.

इससे पहले, सोमवार को स्पीकर ओम बिरला ने एक रूलिंग जारी करते हुए कहा था कि पार्लियामेंट्री नियमों का हवाला देते हुए कोई भी न्यूज आर्टिकल या मैगजीन को कोट नहीं कर सकता है. सदन में सिर्फ 'असली सोर्स' ही कोट किए जा सकते हैं. एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग के बाद रिजिजू ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "कल राज्यसभा में बहुत अच्छी बहस और चर्चा हुई है. लोकसभा में भी चर्चा बहुत अच्छे माहौल में शुरू हुई है. हालांकि, राहुल गांधी की वजह से दिन भर की पूरी बहस खराब हो गई."

उन्होंने आगे कहा कि राज्यसभा में एक शानदार बहस हुई, जिसमें सांसदों ने एक्टिवली हिस्सा लिया और कई जरूरी सुझाव सामने आए हैं. लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चर्चा अच्छी शुरू हुई थी, लेकिन राहुल गांधी की वजह से सब कुछ रुक गया. बता दें कि राहुल गांधी को ट्रेजरी बेंच के सदस्यों ने बार-बार टोका, जिन्होंने उनसे अपने दावों को सपोर्ट करने के लिए असली सोर्स पेश करने की अपील की है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी विपक्ष के नेता के भाषण में दखल दिया और बयानों की सच्चाई पर सवाल उठाए.

इसके बाद सदन में जोरदार हंगामा हुआ, लेकिन गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा के मकसद से लद्दाख गतिरोध का मुद्दा उठाने पर अड़े रहे. उनके इस व्यवहार की आलोचना करते हुए रिजिजू ने कहा, "प्रक्रिया के तौर पर, सभी को नियमों का पालन करना चाहिए. हम सभी चुने हुए सदस्य हैं और सदन कामकाज के नियमों और तय व्यवहार के अनुसार चलता है. इसलिए, किसी को भी इसका अनादर नहीं करना चाहिए और सभी को इसका पालन करना चाहिए."

संसदीय कार्य मंत्री ने राहुल गांधी पर कार्यवाही के दौरान विपक्ष सहित अन्य सांसदों का समय बर्बाद करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, "अच्छी नीयत से, भले ही कोई बहस में अपनी बात अच्छे से न रख पाए, लेकिन उसे दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों में कई सांसद अच्छी बहस करते हैं, अच्छे सुझाव देते हैं, और बोलना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी की वजह से उनका समय बर्बाद हो रहा है."

रिजिजू ने आगे कहा कि कांग्रेस कभी भी किसी अच्छी चीज की सराहना नहीं कर सकती है, यह उनकी आदत है. वे खुद कुछ भी अच्छा हासिल नहीं कर सकते और अगर देश के लिए कुछ फायदेमंद होता है, तो वे उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं.
ये भी पढ़ें: ट्रंप के दावे की खुली पोल! सीनेटर वार्नर बोले- भारत-पाक ने खुद सुलझाया था विवाद, अमेरिका सिर्फ ले रहा है क्रेडिट

