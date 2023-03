Rahul Gandhi के मामले पर दिग्विजय के रिएक्शन से बिफरे रिजिजू, दिलाई 1000 साल की गुलामी की याद

केंद्रीय कानून मंत्री का ट्वीट

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया, '1000 साल तक भारत आक्रमणकारियों द्वारा लूटा, पराजित, कब्जा इसलिए नहीं किया गया कि भारत कमजोर था बल्कि इसलिए किया गया क्योंकि हर विदेशी आक्रमण में हमेशा एक जयचंद था.'

For 1000 of years India was defeated, occupied, looted & ruled by the invaders not because India was weak but there was always a Jaichand in every foreign invasion.

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) March 31, 2023