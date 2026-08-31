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'गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे...', न्यूयॉर्क में तिरंगे के अपमान करने वालों को किरण रिजिजू की चेतावनी

Kiren Rijiju Big Warning to Protesters: अमेरिका में RSS चीफ मोहन भागवत के कार्यक्रम को लेकर कई लोग न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में प्रदर्शन कर रहे थे. इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के हुए अपमान को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रतिक्रिया दी है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 31, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 10:27 AM IST
'गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे...', न्यूयॉर्क में तिरंगे के अपमान करने वालों को किरण रिजिजू की चेतावनी

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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