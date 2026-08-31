'गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे...', न्यूयॉर्क में तिरंगे के अपमान करने वालों को किरण रिजिजू की चेतावनी

भागवत को अमेरिकन हिंदू फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग (AHEAD) द्वारा मैडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर स्थित इंफोसिस थिएटर में 'सार्वभौमिक एकता उत्सव' नाम के एक कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था. वहीं, मोहन भागवत के भाषण के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में SFJ सबसे आगे थी. इस समूह को भारत सरकार ने आतंकवादी संगठन के रूप में लिस्ट किया है. इसका भारत विरोधी गतिविधियों का इतिहास रहा है, जिसमें भारतीय सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ धमकियां देना शामिल है. भागवत की यात्रा से पहले पाकिस्तान में जन्मे अमेरिकी नागरिक डॉक्टर आसिफ महमूद की अध्यक्षता वाली अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (USCIRF) ने RSS पर अमेरिकी बैन लगाने की मांग की थी.