Waqf Act Row: फूलों में खड़े रिजिजू को कश्मीर के नेताओं ने चुभोए 'कांटे'! उमर का खैरमकदम करना फूटी आंख न सुहाया

Kiren Rijiju: संसद में वक्फ बिल पास कराने के बाद केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू सोमवार की सुबह कश्मीर पहुंचे. यहां वे श्रीनगर में विश्व प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन पहुंचे. केंद्रीय मंत्री का खैरमकदम राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया. स्वागत-सत्कार तो कश्मीर की रवायत रही है. पर संसद में वक्फ बिल लाने वाले रिजिजू का यूं इस्तकबाल करना विपक्ष को रास नहीं आया. विपक्षी दलों के तमाम नेताओं ने उमर और रिजिजू को कोसा. उनका कहना है कि मुसलमानों के विरोध की बात करने वालों को ऐसा 'रेड कार्पेट वेलकम' करना ठीक नहीं.

इन नेताओं का गुस्सा सिर्फ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तक नहीं है. रिजिजू का स्वागत करने के चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस के संरक्षक फारूक अब्दुल्ला पर भी विपक्ष कटाक्ष कर रहा है. इससे पहले रिजिजू ने ट्यूलिप गार्डन के जीवंत रंगों के बीच अपनी और उमर अब्दुल्ला के साथ की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की. उन्होंने लिखा कि सीएम उमर के साथ एक ताज़ा सुबह की सैर और डॉ फारूक अब्दुल्ला साहब से मिलकर खुशी हुई. प्रकृति अपने बेहतरीन रूप में और गर्मजोशी और दूरदर्शिता से भरी बातचीत, वास्तव में एक विशेष सुबह. गौरतलब है कि ट्यूलिप गार्डन अपने विशेष फूलों के चलते पूरी दुनिया में मशहूर है.

A refreshing morning walk amid the vibrant hues of the Tulip Garden in Srinagar, Jammu & Kashmir, with Hon’ble CM Shri @OmarAbdullah ji and also glad to meet Dr Farooq Abdullah sahab.

Nature at its finest & conversations filled with warmth & vision, a truly special morning. pic.twitter.com/2c5S8ygVM3

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) April 7, 2025