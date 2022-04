Maharashtra: पुलिस के सामने किरीट सोमैया पर हमला, BJP बोली- केरल या बंगाल बन जाएगा महाराष्ट्र

Attack on BJP Leader in Maharashtra: महाराष्ट्र में इन दिनों सियासी माहौल गरमाया हुआ है. पिछले दो दिनों में बीजेपी के दो नेताओं पर हमले की खबर सामने आई है. इसे लेकर महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने सत्ताधारी शिवसेना पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि क्या सरकार महाराष्ट्र में केरल या बंगाल जैसी स्थिति बनाना चाहती है?

चंद्रकांत पाटिल ने कहा, बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर हमला उन्हें मारने का प्रयास नहीं था? यह घटना थाना परिसर में हुई. अब एमवीए सरकार पुलिस के सामने हिंसा का प्रचार कर रही है. क्या आप महाराष्ट्र में केरल या बंगाल जैसी स्थिति बनाना चाहते हैं?' उन्होंने आगे कहा, 'एक दिन पहले मोहित कंबोज पर भी हमला हुआ था. अगर सरकार, प्रशासन और पुलिस की मदद से कानून-व्यवस्था की स्थिति को खराब कर देगी, तो बीजेपी उसी तरह से जवाबी कार्रवाई करेगी. हमारे कार्यकर्ता चुप नहीं रहेंगे'

#WATCH | Mumbai: BJP leader Kirit Somaiya's car while leaving from Khar Police Station yesterday night was gheraoed allegedly by Shiv Sena workers, and stones were hurled at his car. pic.twitter.com/N63kjQ05B5

— ANI (@ANI) April 24, 2022