राज ठाकरे ने उठाया फेक वोटर्स का मुद्दा, तो किरीट सोमैया ने एमएनएस चीफ पर कसा ऐसा तंज

Maharashtra Fake Voters Allegation: एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र में 96 लाख फेक वोटर्स को मतदाता सूची में शामिल किया गया, इस पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने जवाब दिया है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 20, 2025, 03:25 PM IST
Kirit Somaiya on Raj Thackeray: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र की वोटिंग लिस्ट में 96 लाख फेक वोटर्स शामिल करने के आरोप लगाए थें. अब इसके जवाब में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा, ".ये वही मतदाता हैं जो लोकसभा चुनाव के दौरान भी वहां थे, लेकिन तब उन्हें मतदाता सूची पर कोई संदेह नहीं था क्योंकि वे 48 में से 31 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे.

सोमैया ने कसा तंज
सोमैया ने आगे कहा, "विधानसभा चुनाव में भी उसी लिस्ट का इस्तेमाल किया गया था. अब राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी मतदाता सूची पर सवाल उठा रहे हैं. ये वोटिंग लिस्ट असल में 2001 में तैयार की गई थी. दरअसल, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को अहसास हो गया है कि नगर निगम उनके हाथ से निकल रहा है, इसलिए वो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं."

 

राज ठाकरे ने क्या कहा था?
राज ठाकरे ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) पर महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में तकरीबन 96 लाख फर्जी मतदाताओं के नाम शामिल करने का आरोप लगाया है. मुंबई के गोरेगांव में एक रैली को संबोधित करते हुए, ठाकरे ने आरोप लगाया कि ये फर्जी इंट्री आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में हेराफेरी करने के लिए की गई हैं, और उन्होंने मांग की कि जब तक मतदाता सूचियों का पूरी तरह से वेरिफिकेशन नहीं हो जाता और सभी राजनीतिक दलों द्वारा उन्हें स्वीकार नहीं कर लिया जाता, तब तक चुनाव स्थगित कर दिए जाएं.

"वोर्टर्स का अपमान"
ठाकरे ने दावा किया कि मुंबई में 8 से 10 लाख और ठाणे, पुणे और नासिक में तकरीबन 8 से 8.5 लाख फर्जी मतदाता जोड़े गए. उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह की हेराफेरी ने चुनावों को "पूर्व-निर्धारित" बना दिया है, जिससे नागरिकों को सही डेमोक्रेटिक च्वॉइस से वंचित होना पड़ रहा है. उन्होंने धांधली वाले चुनावों को "मतदाताओं का सबसे बड़ा अपमान" बताया और चेतावनी दी कि चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को कमजोर किया जा रहा है.

(इनपुट-एएनआई)

