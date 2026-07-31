सूरत की 'लेडी डॉन' गिरफ्तार, प्राइवेट वीडियो से कारोबारी को किया ब्लैकमेल; वसूले 3 करोड़

Kirti Patel Extortion Case: सोशल मीडिया पर अपने विवादित बयानों और धमकियों के लिए कुख्यात सोशल मीडिया स्टार कीर्ति पटेल एक बार फिर कानून के शिकंजे में है. खुद को सोशल मीडिया की लेडी डॉन समझने वाली कीर्ति पटेल को सूरत की पुणा पुलिस और सुरेंद्रनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत सौराष्ट्र इलाके से धर दबोचा. उस पर एक कारोबारी को प्राइवेट वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने, आपराधिक धमकी देने और करोड़ों रुपये की रंगदारी ऐंठने का गंभीर आरोप है.
सूरत जोन-1 के डीसीपी आलोक कुमार के अनुसार, मामला सूरत के पुणा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया है. शिकायतकर्ता राजू भम्मर जो मूल रूप से भावनगर के निवासी हैं और फिलहाल सूरत में रेशम रो-हाउसेज में रहते है, ने आरोप लगाया है कि वे पहले निलंबित महिला कांस्टेबल नैना बारैया के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहते थे. इस दौरान उनके कुछ प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड कर लिए गए थे.
कीर्ति पटेल और निलंबित कांस्टेबल नैना बारैया ने इन वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने और परिवार को बदनाम करने की धमकी देकर पहले 12 लाख रुपये ऐंठे. पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि पिछले डेढ़ साल के दौरान आरोपियों ने शिकायतकर्ता से किस्तों में कुल 3.12 करोड़ रुपये ऐंठे हैं.
इस पूरे क्रिमिनल सिंडिकेट में सस्पेंडेड महिला पुलिसकर्मी नैना बारैया की भूमिका भी सामने आई है. उसने कीर्ति पटेल को भड़काने और इन गाली-गलौज वाले ब्लैकमेलिंग वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने में मदद की. पुलिस ने दोनों के खिलाफ जबरन वसूली, आपराधिक साजिश, बदनामी और धमकियां देने की धाराओं में केस दर्ज किया है. कीर्ति पटेल द्वारा लगातार गंदी भाषा और ब्लैकमेलिंग कंटेंट पोस्ट करने के कारण सूरत पुलिस ने मेटा से संपर्क किया, जिसके बाद उसका इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है. नैना बारैया को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं.
गिरफ्तारी के बाद जब कीर्ति पटेल को पुणा पुलिस स्टेशन लाया गया, तो उसने अपनी पुरानी आदतों के मुताबिक जमकर हंगामा किया और पुलिस पर ही उल्टे आरोप लगाने की कोशिश की. हालांकि, सूरत पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे कस्टडी में ले लिया. गौरतलब है कि कीर्ति पटेल कोई पहली बार जेल नहीं जा रही है. उस पर सूरत, अहमदाबाद और गुजरात के कई अन्य जिलों में रंगदारी, मारपीट और धमकियों के दर्जनों मामले दर्ज हैं. उसे पूर्व में एंटी-सोशल एक्टिविटीज (PASA) एक्ट के तहत भी हिरासत में लिया जा चुका है. डीसीपी आलोक कुमार ने साफ कहा है कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर लोगों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.