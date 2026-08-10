/आखिर किसान चाहते क्या हैं? 10 अगस्त से देशव्यापी आंदोलन का ऐलान, जानिए बड़ी मांगें और पूरा प्लान

Farmers Protest: देश में एक बार फिर किसान आंदोलनों की गूंज सुनाई देने वाली है. ताजा जानकारी के अनुसार, संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने 10 अगस्त से चरणबद्ध तरीके से पूरे भारत में एक बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा कर दी है.
एमएसपी की कानूनी गारंटी से लेकर कर्ज माफी और मनरेगा में बदलाव तक, किसानों ने सरकार के सामने मांगों की एक लंबी फेहरिस्त रखी है. किसानों की योजना देश भर में 1000 से अधिक स्थानों पर प्रदर्शन करने की है, जिसका अंत 26 नवंबर से दिल्ली और देशभर के लगभग 100 प्रमुख केंद्रों पर अनिश्चितकालीन महापड़ाव और मार्च के रूप में होगी.
आंदोलन के पहले चरण की शुरुआत 10 अगस्त से हो रही है. किसान नेताओं के अनुसार, शुरुआती दौर में ही देश के 1000 से अधिक केंद्रों पर 'जेल भरो', 'रेल रोको' और 'रोड रोको' जैसे आक्रामक प्रदर्शन किए जाएंगे. इस रणनीति का मकसद सरकार तक अपनी आवाज मजबूती से पहुंचाना है. 26 नवंबर तक इस चरणबद्ध विरोध प्रदर्शन का दायरा लगातार बढ़ाया जाएगा, जिसके बाद दिल्ली की सीमाओं और प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर किसान एक बार फिर डेरा डालने की तैयारी में हैं.
किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी बुनियादी और नीतिगत समस्याओं का समाधान नहीं होता, वे पीछे हटने वाले नहीं हैं. उनकी प्रमुख मांगों में शामिल हैं:
1. MSP की कानूनी गारंटी और पक्की खरीद: नेशनल फार्मर्स कमीशन (स्वामीनाथन आयोग) के सी2+50% फॉर्मूले के आधार पर सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी दी जाए और पूरी फसल की सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाए.
2. संपूर्ण कर्ज मुक्ति: देश भर के किसानों को कर्ज के जाल से उबारने के लिए उनके सभी कृषि ऋणों को पूरी तरह से माफ किया जाए.
3. मनरेगा का पुनरुद्धार: मनरेगा के तहत काम के दिनों की संख्या बढ़ाकर 200 दिन की जाए और न्यूनतम दिहाड़ी ₹700 प्रतिदिन तय की जाए.
4. किसान व मजदूर विरोधी बिलों की वापसी: चार नए लेबर कोड, बिजली निजीकरण संशोधन विधेयक और प्रस्तावित बीज विधेयक को तुरंत वापस लिया जाए.
5. भारत-अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का विरोध: प्रस्तावित भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का विरोध, क्योंकि किसानों को डर है कि इससे देसी कृषि बाजार पर विदेशी कंपनियों का कब्जा हो जाएगा.
6. अन्य मांगें: जमीन के अधिकारों की सुरक्षा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) में जनहितैषी बदलाव और कॉरपोरेट-पक्षधर नीतियों पर रोक.
संयुक्त किसान मोर्चा के इस ऐलान के बाद केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों की चिंताएं बढ़ गई हैं. 10 अगस्त से शुरू हो रहे 'रेल रोको' और 'रोड रोको' अभियानों से आम जनता की आवाजाही प्रभावित होने की आशंका है. किसान नेताओं का कहना है कि वे लंबे समय से शांतिपूर्ण वार्ता का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ठोस नीतियां न बनने के कारण उन्हें सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा है. अब देखना यह होगा कि 26 नवंबर के प्रस्तावित दिल्ली मार्च से पहले क्या सरकार और किसान मोर्चे के बीच कोई सहमति बन पाती है या नहीं.