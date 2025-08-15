45 से अधिक की मौत, हजारों बेघर..! किश्तवाड़ में बादल फटने से मची ऐसी तबाही, ग्राउंड रिपोर्ट जान कांप जाएगी रूह, वीडियो देख कलेजा बाहर आ जाएगा
देश

45 से अधिक की मौत, हजारों बेघर..! किश्तवाड़ में बादल फटने से मची ऐसी तबाही, ग्राउंड रिपोर्ट जान कांप जाएगी रूह, वीडियो देख कलेजा बाहर आ जाएगा

Kishtwar Cloudburst flash floods Ground Report: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के पाडर चुषोती इलाके में 14 अगस्त 2025 को बादल फटने से भयानक तबाही मच गई. ग्राउंड जीरो से सामने आए वीडियो और तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि रूह कांप जाए. जहां कुछ देर पहले लोग लंगर में खाना खा रहे थे, वहां अब सिर्फ मलबा, बोल्डर और बिखरा हुआ सामान बचा है. आइए जानते हैं ग्राउंड की रिपोर्ट.

Written By  Rajat Vohra|Edited By: krishna pandey |Last Updated: Aug 15, 2025, 12:07 PM IST
45 से अधिक की मौत, हजारों बेघर..! किश्तवाड़ में बादल फटने से मची ऐसी तबाही, ग्राउंड रिपोर्ट जान कांप जाएगी रूह, वीडियो देख कलेजा बाहर आ जाएगा

Cloudburst flash floods in Kishtwar: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के पाडर चुषोती गांव में 14 अगस्त 2025 को सुबह करीब 11 बजे बादल फटने से ऐसी तबाही मची कि पूरा इलाका मलबे और कीचड़ में डूब गया. जी मीडिया जब ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा और जो वहां के तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं उन्हें देखकर रूह कांप जाएगी. जहां कुछ देर पहले लोग लंगर में दाल-चावल खा रहे थे, वहां अब सिर्फ मलबा, बोल्डर और बिखरा सामान बचा है. मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस आपदा में 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 120 से अधिक घायल हैं, और करीब 200 लोग लापता हैं. हजारों लोग बेघर हो गए हैं, और उनका सब कुछ इस सैलाब में बह गया हे. कुछ मीडिया रिपोर्ट में संख्या की बढ़ती हुई दिख रही है.

ग्राउंड रिपोर्ट में क्या दिखा?
जी मीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक, चुषोती गांव में मचैल माता मंदिर की यात्रा के लिए लंगर भंडारा चल रहा था. सैकड़ों श्रद्धालु खाना खा रहे थे कि अचानक तेज बारिश और मलबे का सैलाब आया. एक चश्मदीद ने बताया, "जोरदार धमाका हुआ, और सब कुछ सेकेंडों में बह गया. मैं कार के नीचे फंस गया, मेरे सामने लोग चीख रहे थे." बर्तनों में खाना, कपड़े, जूते-चप्पल, और कंबल वैसे ही पड़े हैं. गाड़ियां मलबे में दबी हैं, कई घर और दुकानें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं.

मचैल माता यात्रा पर लगी रोक
पाडर चुषोती मचैल माता मंदिर का बेस कैंप है, जहां से श्रद्धालु मंदिर के लिए रवाना होते हैं. इस साल 5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद थी, लेकिन इस आपदा ने यात्रा को पूरी तरह रोक दिया है. प्रशासन ने यात्रा पर रोक लगा दी है.

रेस्क्यू में दिन-रात जुटे जवान
एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, भारतीय सेना, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, और जम्मू-कश्मीर पुलिस की टीमें राहत कार्य में जुटी हैं. मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग हजारों लोग इससे पी‌ड़ित हुए हैं.

