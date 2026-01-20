Advertisement
किश्तवाड़ मुठभेड़ अपडेट: ऑपरेशन त्राशी-I तीसरे दिन भी जारी, जैश के 3 आतंकी घिरे; Para Commandos ने पूरे इलाके को घेरा

किश्तवाड़ मुठभेड़ अपडेट: ऑपरेशन त्राशी-I तीसरे दिन भी जारी, जैश के 3 आतंकी घिरे; Para Commandos ने पूरे इलाके को घेरा

Operation Trashi-I: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन त्राशी-I तीसरे दिन भी जारी है. बता दें, सेना के पैरा कमांडो, जम्मू-कश्मीर पुलिस SOG और CRPF संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 20, 2026, 08:56 AM IST
Kishtwar Encounter: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ के सिंगपोरा इलाके में चल रहा आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन त्राशी-I सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रहा. यह मुठभेड़ 18 जनवरी की सुबह करीब 12 बजे शुरू हुई थी जब सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी.

सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 3 आतंकियों को घेर लिया गया है और उन्हें आत्मसमर्पण के लिए लगातार कहा जा रहा है. हालांकि, आतंकियों की ओर से की जा रही फायरिंग के चलते अभियान को बेहद सावधानी से आगे बढ़ाया जा रहा है. इस संयुक्त अभियान में भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेज के पैरा कमांडो, जम्मू-कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवान शामिल हैं. इलाके में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है और पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है ताकि आतंकियों के भागने का कोई रास्ता न बचे.

ये भी पढ़ें: गणतंत्र दिवस से पहले अलर्ट! भारत में बड़े हमले की फिराक में ISI; जानें बांग्लादेश के रास्ते कैसे रची जा रही साजिश?

मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना के पैरा कमांडो हवलदार गजेंद्र सिंह ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया. इस दौरान सात अन्य जवान भी घायल हुए थे, जिनका इलाज जारी है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

आतंकियों के एक ठिकाने को सेना ने किया ध्वस्त 

बता दें, रविवार को मुठभेड़ के दूसरे दिन सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली थी. अभियान के दौरान आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त किया गया, जहां से वे सुरक्षा बलों और आम नागरिकों को निशाना बनाने की साजिशें रच रहे थे. ठिकाने से हथियार, गोला-बारूद और अन्य संदिग्ध सामग्री भी बरामद की गई थी. सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक इलाके को पूरी तरह आतंकमुक्त नहीं कर दिया जाता. अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सुरक्षा बलों को पूरा सहयोग करें.

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

Kishtwar Encounter

