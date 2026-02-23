Advertisement
trendingNow13119683
Hindi Newsदेश2 महीने, 3 ऑपरेशन और 7 आतंकी... जम्मू में फौज ने तोड़ी जैश की कमर, 37वें दिन भी ऑपरेशन त्राशी-I जारी

2 महीने, 3 ऑपरेशन और 7 आतंकी... जम्मू में फौज ने तोड़ी जैश की कमर, 37वें दिन भी ऑपरेशन त्राशी-I जारी

Kishtwar Encounter: किश्तवाड़ में 18 जनवरी से जारी ‘ऑपरेशन त्राशी-I’ 37वें दिन में पहुंच गया है और इसे अब तक का सबसे लंबा एनकाउंटर बताया जा रहा है. सुरक्षा बलों ने जैश-ए-मोहम्मद के 4 टॉप आतंकियों, जिनमें सैफुल्लाह और आदिल शामिल हैं को मार गिराया है. इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Feb 23, 2026, 12:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2 महीने, 3 ऑपरेशन और 7 आतंकी... जम्मू में फौज ने तोड़ी जैश की कमर, 37वें दिन भी ऑपरेशन त्राशी-I जारी

Operation Trashi-I: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में चल रहा सुरक्षा बलों का संयुक्त अभियान ‘ऑपरेशन त्राशी-I’ अब तक का सबसे लंबा एनकाउंटर बन गया है. 18 जनवरी से शुरू हुआ यह ऑपरेशन अब 37वें दिन में एंट्री कर चुका है. सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के 4 शीर्ष आतंकियों को मार गिराया है.

अधिकारियों के मुताबिक, यह अभियान किश्तवाड़ के छात्रू और आसपास के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में चलाया जा रहा है. आतंकियों की मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिलने के बाद सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया था. 

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, हालिया मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों में जेईएम का टॉप कमांडर सैफुल्लाह और आतंकी आदिल शामिल हैं. सैफुल्लाह पिछले 4 वर्षों से क्षेत्र में सक्रिय था और उसके सिर पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित था. अधिकारियों का कहना है कि ये आतंकी इलाके में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे.

Add Zee News as a Preferred Source

अब तक 7 आतंकी हुए ढेर

ऑपरेशन के दौरान कई बार रुक-रुक कर गोलीबारी हुई. जवानों ने सघन तलाशी अभियान चलाते हुए आतंकियों को अलग-थलग किया और मुठभेड़ में ढेर कर दिया. हालांकि सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि क्षेत्र में अभी भी कुछ आतंकी छिपे हो सकते हैं, इसलिए तलाशी अभियान जारी है. पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

बता दें कि इस साल जनवरी से अब तक जम्मू डिवीजन में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. अधिकारियों के मुताबिक, अलग-अलग अभियानों में अब तक 7 पाकिस्तानी जेईएम आतंकियों को मार गिराया गया है, जिनमें संगठन का वरिष्ठ कमांडर भी शामिल हैं. 

fallback

सेना का सर्च ऑपरेशन जारी

पहली बड़ी कार्रवाई 23 जनवरी को हुई थी, जब सुरक्षा बलों ने जेईएम के पाकिस्तानी आतंकी उस्मान को मार गिराया था. इसके बाद 4 फरवरी को उधमपुर में हुए एनकाउंटर में मावी और जुबैर नामक 2 आतंकियों को ढेर किया गया. किश्तवाड़ में जारी अभियान के दौरान 5 फरवरी को आतंकी आदिल मारा गया, जबकि 22 फरवरी को हुए ताजा एनकाउंटर में तीन और आतंकियों को मार गिराया गया, जिनमें सैफुल्लाह भी शामिल था.

ये भी पढ़ें: क्यों बार-बार सुंदरबनी-बट्टल सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश करता है पाकिस्तान? सेना का सर्च ऑपरेशन जारी

सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि इन लगातार अभियानों से जम्मू डिवीजन में जेईएम के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है. अधिकारियों ने दोहराया कि आतंकवाद के खिलाफ अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक क्षेत्र से आतंकी गतिविधियों का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाता. फिलहाल, किश्तवाड़ के पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं और ऑपरेशन त्राशी-I को अंतिम चरण तक पहुंचाने के लिए सघन तलाशी अभियान जारी है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Indian ArmyOperation Trashi-IKishtwar Encounter

Trending news

2 महीने, 3 ऑपरेशन और 7 आतंकी ढेर... जम्मू में फौज ने तोड़ी जैश की कमर
Indian Army
2 महीने, 3 ऑपरेशन और 7 आतंकी ढेर... जम्मू में फौज ने तोड़ी जैश की कमर
अब ये 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' क्या है? जिसने कर दी पंजाब के दो जवानों की हत्या
tehreek e taliban hindustan
अब ये 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' क्या है? जिसने कर दी पंजाब के दो जवानों की हत्या
पोर्क, बीफ, मछली... एक फिल्म के विरोध में नफरत का मसाला डालकर भट्ठी किसने जलाई?
kerala story
पोर्क, बीफ, मछली... एक फिल्म के विरोध में नफरत का मसाला डालकर भट्ठी किसने जलाई?
जब अजित दादा को याद कर इमोशनल हो गए CM फडणवीस...सुनेत्रा पवार को लेकर क्या कहा?
Maharashtra Budget session
जब अजित दादा को याद कर इमोशनल हो गए CM फडणवीस...सुनेत्रा पवार को लेकर क्या कहा?
ममता टीम के भरोसेमंद, मोदी-शाह की रणनीति के सूत्रधार... मुकुल रॉय का निधन
Mukul Roy Passes Away
ममता टीम के भरोसेमंद, मोदी-शाह की रणनीति के सूत्रधार... मुकुल रॉय का निधन
10 साल में 3 क्रैश, 1 लाख करोड़ का दांव... एक और तेजस हादसे का शिकार, इस बार क्या...
Tejas
10 साल में 3 क्रैश, 1 लाख करोड़ का दांव... एक और तेजस हादसे का शिकार, इस बार क्या...
डिफेंस में दिखेगा दोस्‍ती का दम, आसमान की होगी किलेबंदी; परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर
PM Modi Israel visit
डिफेंस में दिखेगा दोस्‍ती का दम, आसमान की होगी किलेबंदी; परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर
बिहार में PM मोदी की मां के लिए अपशब्द, तमिलनाडु में उनके पिता का नाम किसने घसीटा?
PM Modi
बिहार में PM मोदी की मां के लिए अपशब्द, तमिलनाडु में उनके पिता का नाम किसने घसीटा?
रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला, भारत ने की निंदा
Pakistan Afghanistan Conflict
रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला, भारत ने की निंदा
'ममता के बिना खत्म हो जाएगा INDI गठबंधन', मणिशंकर अय्यर का राहुल गांधी पर निशाना
Mani Shankar Aiyar
'ममता के बिना खत्म हो जाएगा INDI गठबंधन', मणिशंकर अय्यर का राहुल गांधी पर निशाना