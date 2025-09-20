किश्तवार में एनकाउंटर... पुंछ में हथियारों की बरामदगी, देर रात सेना का ऑपरेशन जारी

जम्मू-कश्मीर की पवित्र धरती पर मौजूद एक-एक आतंकवादी को मार गिराने के लिए भारतीय सेना, बीएसएफ, जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की टीमें दिन रात काम कर रही हैं. अक्सर एक ही समय पर अलग-अलग इलाकों में ऑपरेशन चलाए जाते हैं.
Kishtwar encounter Operations: जम्मू-कश्मीर की धरती पर मौजूद भापत के हर दुश्मन और आतंकवादी को मार गिराने के लिए सेना (Army), जम्मू-कश्मीर पुलिस, बीएसएफ (BSF) और अन्य सुरक्षा बलों की टीमें दिन रात काम कर रही हैं. अक्सर एक ही समय पर अलग-अलग इलाकों में मिलिट्री ऑपरेशन चलाए जाते हैं. इसी सिलसिले में 19 सितंबर शुक्रवार रात्रि 8 बजे सेना ने पुख्ता खुफिया सूचना मिलने पर किश्तवाड़ में जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ एक ऑपरेशन चलाया. आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है. रुक-रुक कर गोली बारी हो रही है. ऑपरेशन अभी जारी है.
आतंकवादियों से संपर्क
किश्तवाड़ में एक खुफिया-आधारित अभियान में, सेना की व्हाइटनाइट कॉर्प्स के सतर्क सैनिकों ने 19 सितंबर 2025 की रात करीब 8 बजे आतंकवादियों को देखा तो दोनों ओर से भीषण गोलीबारी हुई. आतंकियों को ढेर करने के लिए ऑपरेशन जारी है.
पुंछ में हथियार बरामद
जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में डोडा बटालियन ने माधर नाला इलाके में तलाशी अभियान चलाया. इस अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है. तलाशी में एक AK-47 राइफल, तीन मैग्जीन, बीस हैंड ग्रेनेड और 163 राउंड बरामद किए गए हैं. फिलहाल तलाशी अभियान जारी है.
भद्रवाह में भी कार्रवाई जारी
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर, सेओज धार इलाके में आतंकवादियों का पता चलते ही उन्हें ललकारा गया. मुठभेड़ अभी जारी है. एसओजी-जेकेपी और भारतीय सेना की संयुक्त टीमें मौके पर मौजूद हैं.
