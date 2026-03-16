किश्तवाड़ में HRT प्रोजेक्ट साइट पर भूस्खलन, 1 शख्स की मौत कई लापता; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Kishtwar Landslide: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में सोमवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया. जिले के दांगदुरू क्षेत्र में स्थित HRT प्रोजेक्ट साइट पर हुए भूस्खलन में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए. वहीं 5 से 6 लोगों के अब भी लापता होने की खबर है, जिनकी तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, भूस्खलन की घटना देर रात अचानक हुई, जिससे परियोजना स्थल पर काम कर रहे लोगों में अफरा-तफरी मच गई. हादसे के बाद मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए तत्काल बचाव कार्य शुरू किया गया. अधिकारियों ने बताया कि अब तक एक व्यक्ति का शव बरामद किया जा चुका है.

कई लोग घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

इस घटना में कम से कम 5 लोग घायल हुए हैं. अधिकारियों के अनुसार, घायलों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया और उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. हालांकि कुछ लोगों के अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, भूस्खलन के बाद 5 से 6 लोगों के लापता होने की सूचना है. इलाके में नेटवर्क कनेक्टिविटी बेहद खराब होने के कारण लापता लोगों से संपर्क स्थापित करने में दिक्कत आ रही है. इस वजह से उनकी स्थिति को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है.

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घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन, जम्मू कश्मीर पुलिस, सिविलियन आर्मी और अन्य राहत एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं. सभी एजेंसियां मिलकर मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रही हैं. अधिकारियों के मुताबिक, सर्च ऑपरेशन युद्धस्तर पर जारी है और बचाव दल लगातार मलबा हटाकर लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं. प्रशासन ने कहा है कि लापता लोगों को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और जैसे-जैसे सर्च ऑपरेशन आगे बढ़ेगा, घटना से जुड़ी और जानकारी सामने आने की उम्मीद है. इस हादसे के बाद प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है.