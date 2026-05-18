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Kissa-E-Mastani: सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, पुणे की विरासत है 'मस्तानी'; पेशवा बाजीराव की पत्नी से क्या है कनेक्शन?

जब पहली बार 'मस्तानी' नाम के इस खास कोल्ड ड्रिंक को लोगों के सामने पेश किया गया, तो इसकी मलाईदार बनावट, आकर्षक लुक और लाजवाब स्वाद ने हर किसी को अपनी ओर खींच लिया. इस ड्रिंक का नाम 'मस्तानी' क्यों पड़ा? और इसका मराठा पेशवा बाजीराव से क्या कनेक्शन है? हम आपको इसके बारे में बताते हैं....

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 18, 2026, 05:49 PM IST
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क्यों पड़ा पुणे की इस मशहूर ड्रिंक का नाम 'मस्तानी'? जानिए दिलचस्प कहानी (AI- Image)
क्यों पड़ा पुणे की इस मशहूर ड्रिंक का नाम 'मस्तानी'? जानिए दिलचस्प कहानी (AI- Image)

पुणे की मशहूर 'मस्तानी' ड्रिंक सिर्फ अपने स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि अपने दिलचस्प नाम की वजह से भी लोगों के बीच खास पहचान रखती है. कहा जाता है कि इस ड्रिंक का नाम पेशवा बाजीराव प्रथम की बेहद खूबसूरत और चर्चित पत्नी ‘मस्तानी’ के नाम पर रखा गया था. जब पहली बार इस खास पेय को लोगों के सामने पेश किया गया, तो इसकी मलाईदार बनावट, आकर्षक लुक और लाजवाब स्वाद ने हर किसी को अपनी ओर खींच लिया. इसकी खूबसूरती और नजाकत को देखकर लोगों को रानी मस्तानी की याद आने लगी. 

इतना ही नहीं,  ‘मस्तानी’ कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद लोगों को जो ताजगी और खुशी महसूस होती थी, उसे लोग मजाक में 'मस्त' एहसास कहने लगे. धीरे-धीरे यही 'मस्त' शब्द इस ड्रिंक की पहचान बन गया और इसका नाम पड़ गया, 'मस्तानी'. आज भी महाराष्ट्र, खासकर पुणे में, मस्तानी ड्रिंक सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि एक स्वादिष्ट परंपरा मानी जाती है, जिसे लोग बड़े शौक से पीते हैं.

कैसे पड़ा इस ड्रिंक का ‘मस्तानी’ नाम? 

पुणे की गलियों में मिलने वाली 'मस्तानी' सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक ही नहीं, बल्कि अपने भीतर एक पूरी प्रेम कहानी समेटे हुए है. इस खास पेय के पीछे इतिहास, स्वाद और लोगों की भावनाएं तीनों जुड़ी हुई हैं. इस कोल्ड ड्रिंक का नाम 'मस्तानी' कैसे पड़ा? इसकी कहानी समझने के लिए मीडिया ने जब इस ड्रिंक को बनाने वाली कंपनी के मालिक बीएम गुज्जर से बात की, तब उन्होंने बताया कि उनके दादा ने साल 1933 में इस दुकान की शुरुआत की थी. उस दौर में इस ड्रिंक को 'आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक' कहा जाता था. धीरे-धीरे इसका स्वाद लोगों की जुबान पर ऐसा चढ़ा कि ग्राहक इसे पीने के बाद 'वाह, क्या मस्त चीज है' कहने लगे. इसी 'मस्त' शब्द से आगे चलकर इसका नाम 'मस्तानी' पड़ गया.

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90 के दशक में शुरू किया 'बाजीराव मस्तानी' फ्लेवर

गुज्जर ने बताया कि 1990 के दशक में इस नाम को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया और उसी दौरान 'बाजीराव मस्तानी' फ्लेवर भी शुरू किया गया. यह नाम मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव प्रथम और उनकी प्रेमिका मस्तानी की चर्चित प्रेम कहानी से प्रेरित था. इतिहास में बाजीराव प्रथम को मराठा साम्राज्य के सबसे ताकतवर पेशवाओं में गिना जाता है. वे छत्रपति शाहूजी महाराज के अधीन पेशवा यानी प्रधानमंत्री थे. दूसरी ओर मस्तानी मुस्लिम परिवार से थीं. अलग धर्म होने की वजह से उस समय उनके रिश्ते का काफी विरोध हुआ, लेकिन दोनों ने हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर किया.

'मस्तानी' सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि...

मस्तानी सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही मशहूर नहीं थीं. उन्हें घुड़सवारी में महारत हासिल थी और वे कई मौकों पर बाजीराव को सलाह भी देती थीं. कहा जाता है कि वे उनके कई सैन्य अभियानों में भी साथ रहीं. यही वजह है कि उनकी प्रेम कहानी इतिहास के सबसे चर्चित और भावुक किस्सों में गिनी जाती है. पुणे के गुज्जर कोल्ड ड्रिंक हाउस की 'मस्तानी' आज भी उसी कहानी की मिठास और याद को अपने स्वाद में जिंदा रखे हुए है. यहां आने वाले लोग सिर्फ एक ड्रिंक नहीं पीते, बल्कि इतिहास और प्रेम के एक पुराने किस्से का एहसास भी साथ लेकर जाते हैं.

बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी

मराठा साम्राज्य के वीर पेशवा बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी सदियों बाद भी लोगों की जुबान पर जिंदा है. इतिहास के पन्नों में दर्ज यह रिश्ता सिर्फ प्रेम कहानी नहीं था, बल्कि साहस, समर्पण और सामाजिक विरोध के बीच पनपे एक अनोखे बंधन की मिसाल भी था. जब इस कहानी को फिल्मों में दिखाया गया तो लोगों ने इसे खूब पसंद किया, लेकिन असल जिंदगी की कहानी पर्दे पर दिखाए गए घटनाक्रम से कहीं ज्यादा दिलचस्प मानी जाती है. मस्तानी का जन्म बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल के घर हुआ था. उनका शुरुआती नाम कंचनी बताया जाता है. वह बेहद सुंदर होने के साथ-साथ तेज बुद्धि और कई कलाओं में निपुण थीं. उस दौर में जब महिलाओं को सीमित दायरे में रखा जाता था, तब मस्तानी घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी जैसी विधाओं में महारत रखती थीं.

छत्रसाल ने विवाह के साथ बाजीराव को दी अकूत संपत्ति 

इसी बीच सन् 1727-28 के दौरान बुंदेलखंड पर मुगल सरदार मोहम्मद खान बंगश ने हमला कर दिया. युद्ध की स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि महाराजा छत्रसाल को मदद की जरूरत पड़ी. उन्होंने मराठा साम्राज्य के सबसे पराक्रमी योद्धा बाजीराव पेशवा को गुप्त संदेश भेजा. संदेश मिलते ही बाजीराव अपनी सेना के साथ बुंदेलखंड पहुंचे और बंगश की सेना को परास्त कर दिया. इस जीत के बाद महाराजा छत्रसाल ने अपनी बेटी मस्तानी का विवाह बाजीराव से कराने का प्रस्ताव रखा. कई इतिहासकारों का कहना है कि यह विवाह पूरे शाही रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुआ था. शादी के दौरान छत्रसाल ने दहेज में हीरे की खदानें, सोने की मोहरें और बहुमूल्य आभूषण भी दिए थे. आज के समय में उसकी कीमत हजारों करोड़ रुपये के बराबर मानी जा सकती है.

समाजिक विरोध के बाद भी बाजीराव ने दिया पत्नी का सम्मान

बाजीराव और मस्तानी की पहली मुलाकात को लेकर कई किस्से मशहूर हैं. कहा जाता है कि पहली ही नजर में दोनों एक-दूसरे से प्रभावित हो गए थे. धीरे-धीरे यह रिश्ता गहरे प्रेम में बदल गया. हालांकि, उस समय समाज ने इस रिश्ते को आसानी से स्वीकार नहीं किया. बाजीराव पहले से विवाहित थे और मस्तानी की धार्मिक पृष्ठभूमि को लेकर भी काफी विवाद हुआ. इसके बावजूद बाजीराव ने मस्तानी को अपनी पत्नी का सम्मान दिया. मस्तानी की सबसे खास बात यह मानी जाती है कि वह दो संस्कृतियों का सुंदर मेल थीं. वह भगवान कृष्ण की भक्त थीं, पूजा-पाठ करती थीं और साथ ही नमाज भी अदा करती थीं. वह रोजा भी रखती थीं. यही वजह है कि कई लोग उन्हें हिन्दू और मुस्लिम परंपराओं के बीच एक अनोखी कड़ी के रूप में देखते हैं.

यह भी पढ़ेंः रसगुल्ले से पहले का दीवानापन... नाम है लौंगलता, पश्चिम बंगाल की नवाबी मिठाई की कहानी

 

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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